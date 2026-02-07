Biodata Maker

08 February Birthday: आपको 8 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

हमें फॉलो करें चॉकलेट केक की आकर्षक फोटो कैंडल्स के साथ

WD Feature Desk

, शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (18:16 IST)
08 February Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 8 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर
 

आपका जन्मदिन: 8 फरवरी

 
दिनांक 8 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष : 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
करियर: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। 
 
सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
रणवीर सिंह बरार (Ranveer Singh Brar ): एक भारतीय सेलिब्रिटी शेफ, मास्टरशेफ इंडिया जज, लेखक, रेस्तरां मालिक और अभिनेता।
 
मोहम्मद अज़हरुद्दीन (Mohammad Azharuddin): एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व क्रिकेटर हैं।
 
जगजीत सिंह (Jagjit Singh): उर्दू और गजलों को हिंदुस्‍तान के हर घर में जगह दिलाने वाले गायक।
 
जाकिर हुसैन (Zakir Hussain): देश के तीसरे राष्‍ट्रपति।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफल

