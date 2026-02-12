13 February Birthday: आपको 13 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (18:21 IST)

13 February Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

दिनांक 13 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इनकी नेतृत्त्व क्षमता के लोग कायल होते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 31, शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57,

शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060 ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान शुभ रंग : नीला, काला, भूरा

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है।

शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। परिवार: मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं। परिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति शिवानी देसाई (Shivani Desai): पेशेवर रूप से रश्मि देसाई, एक भारतीय हिंदी टेलीविजन अभिनेत्री।

स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh): भारतीय राजनीतिज्ञ, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री हैं।

कमलेश भट्ट (Kamlesh Bhatt): समकालीन कवि। विनोद मेहरा (Vinod Mehra): भारतीय सिनेमा के अभिनेता।

सरोजिनी नायडू (Sarojini Naidu): भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल और कवयित्री थीं।