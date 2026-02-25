26 February Birthday: आपको 26 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

26 February Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 26 फरवरी ALSO READ: Holashtak 2026: होलाष्टक में क्या न करें? 26 को जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। दिनांक 26 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप भौतिकतावादी है। आप अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 8, 17, 26 शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44 शुभ वर्ष :2024, 2042

ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल व्यापार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।

करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे।

परिवार और सेहत: राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति बजरंग पुनिया (Bajrang Punia): एक भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान हैं, जो 65 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं।

मृणाल पाण्डे (Mrinal Pandey): पत्रकार एवं साहित्यकार। गोपाल स्वरूप पाठक (Gopal Swarup Pathak): भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल अगस्त, 1969 से अगस्त, 1974 तक रहा था।