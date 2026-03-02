Biodata Maker

03 March Birthday: आपको 3 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

जन्मदिन पर कैंडल्स के साथ केक का खूबसूरत चित्र
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (18:16 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (14:08 IST)
03 March Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Holika Dahan 2026: 02 नहीं 03 मार्च को ही करें होलिका दहन, जानिए शास्त्रमत

 

आपका जन्मदिन: 3 मार्च

अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 3 आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।
 

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
 
शुभ अंक : 1, 3, 6,7, 9,
 
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052
 
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
 
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
शुभ कार्य : घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। 
 
शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है। 
 
व्यापार : यह माह आपके लिए अत्यंत सुखद है। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। 
 
करियर : किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor): मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में कार्यरत भारतीय अभिनेत्री।
 
सूबेदार मेजर संजय कुमार पीवीसी (Subedar Major Sanjay Kumar PVC): भारतीय सैन्य अधिकारी तथा कारगिल युद्ध के दौरान अपनी वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र के सम्मानित।
 
नीलम कोठारी सोनी (Neelam Kothari Soni): भारतीय अभिनेत्री (नीलम), जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है।
 
जमशेद जी टाटा (Jamshedji Tata): भारतीय उद्योगपति।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Holi Astrology: होली धुलेंडी पर आपके लिए कौन सा रंग रहेगा सबसे भाग्यशाली, जानें अपनी राशि के अनुसार

