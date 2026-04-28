29 April Birthday: आपको 29 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (18:15 IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:16 IST)
29 April Janmdin:
जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 29 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: सुवर्णमत्स्या: रावण की पुत्री का हनुमानजी पर मोहित हो जाना
आपका जन्मदिन: 29 अप्रैल
दिनांक 29 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। 2 और 9 आपस में मिलकर 11 होते हैं। 11 की संख्या आपस में मिलकर 2 होती है इस तरह आपका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है। अत: आप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। आपमें अभिमान तो जरा भी नहीं होता। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है।
आप अत्यधिक भावुक होते हैं। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दु:ख दर्द से आप परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं। चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव पाया जाता है। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 2, 11, 20, 29
शुभ अंक : 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92
शुभ वर्ष : 2027, 2029, 2036
ईष्टदेव : भगवान शिव, बटुक भैरव
शुभ रंग : सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त होगा। किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक-ठीक रहेगी।
परिवार: पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। किसी की दखलअंदाजी ठीक नहीं रहेगी।
करियर: लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी।
सलाह: बगैर देखे किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
सिद्धांत चतुवेर्दी (Siddhant Chaturvedi): एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं।
आशीष नेहरा (Ashish Nehra): एक भारतीय क्रिकेट कोच और पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने खेल के सभी प्रारूपों में खेला है।
आंद्रे अगासी (Andre Agassi): टेनिस खिलाड़ी।
ज़ुबिन मेहता (Zubin Mehta): भारतीय संगीत निर्देशक।
राजा रवि वर्मा (Raja Ravi Varma): जिन्होंने भारतीय चित्रकला को नई पहचान दी।
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