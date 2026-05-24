25 May Birthday: आपको 25 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 25 मई दिनांक 25 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 7, 16, 25 शुभ अंक : 7, 16, 25, 34 शुभ वर्ष : 2026

ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा।

सलाह: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं। मंदिर में पताका चढ़ाएं।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति रास बिहारी बोस (Ras Bihari Bose): स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी तथा प्रख्यात वकील और शिक्षाविद।

दाग़ देहलवी/नवाब मिर्जा खां 'दाग़' (Daagh Dehlvi/Nawab Mirza Khan 'Daagh'): उर्दू के प्रसिद्ध कवि और शायर।

करण जौहर (Karan Johar): प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता। कुणाल खेमू (Kunal Khemu): भारतीय फिल्म अभिनेता।