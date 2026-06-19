20 June Birthday: आपको 20 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 20 जून दिनांक 20 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। आप अत्यधिक भावुक होते हैं। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दु:ख-दर्द से आप परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। ग्यारह की संख्या आपस में मिलकर दो होती है इस तरह आपका मूलांक दो होगा। इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है।

चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव पाया जाता है। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है। अत: आप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। आपमें अभिमान तो जरा भी नहीं होता।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 2, 11, 20, 29 शुभ अंक : 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92

शुभ वर्ष : 2027, 2029, 2036 ईष्टदेव : भगवान शिव, बटुक भैरव शुभ रंग : सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी। किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक-ठीक रहेगी।

परिवार: पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। दखलअंदाजी ठीक नहीं रहेगी।

सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त होगा। सलाह: बगैर देखे किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu): 2022 से भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व शिक्षिका हैं।

विक्रम सेठ (Vikram Seth): जाने-माने साहित्यकार, उपन्यासकार और कवि। गौर किशोर घोष (Gaur Kishore Ghosh): कुशल पत्रकार तथा लेखक।

लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर (Laxman Kashinath Kirloskar): भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति।