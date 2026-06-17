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शेखर टूनाइट: शेखर सुमन के तीखे सटायर ने कपिल शर्मा के 'घिसे-पिटे' कॉमेडी शो को दिखाया आइना

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Shekhar Suman
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (13:33 IST) Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (13:38 IST)
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डिजिटल और ओटीटी की चमचमाती दुनिया में जहां हर हफ्ते कोई न कोई नया शो दस्तक देता है, वहीं हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारतीय कॉमेडी और टॉक शो के पूरे परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। कभी भारतीय टेलीविजन पर लेट-नाइट टॉक शो की परिभाषा लिखने वाले शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने 14 साल बाद अपने नए शो 'शेखर टूनाइट' (Shekhar Tonite) के साथ ऐसा धमाकेदार कमबैक किया है कि सोशल मीडिया से लेकर दर्शकों के दिलों तक हलचल मच गई है।
 
इस शो के आते ही इंटरनेट पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या शेखर सुमन के इस बेबाक और धारदार सटायर (व्यंग्य) ने करोड़ों रुपये की फीस लेने वाले कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कॉमेडी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है? लोग कह रहे हैं कि 'शेखर टूनाइट' ने कपिल शर्मा के शो को असली आइना दिखा दिया है।
 
आइए समझते हैं कि कैसे शेखर सुमन के 'शेखर टूनाइट' ने कपिल शर्मा के शो की कमियों को उजागर किया है:
 

1. 'स्क्रिप्टेड' बनाम 'अनस्क्रिप्टेड' और बेबाक अंदाज

कपिल शर्मा का शो चाहे सोनी पर रहा हो या नेटफ्लिक्स पर, वह एक तय स्क्रिप्ट, घिसे-पिटे चुटकुलों और वही क्रॉस-ड्रेसिंग (पुरुषों का महिला बनना) के फॉर्मूले पर टिका हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ, शेखर सुमन ने 'शेखर टूनाइट' में बिना किसी डर या दबाव के 'पॉलिटिकल और सोशल सटायर' (राजनैतिक और सामाजिक व्यंग्य) को दोबारा जिंदा किया है। उनका अंदाज अनस्क्रिप्टेड, हाजिरजवाबी से भरपूर और पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल है।
 

2. घिसे-पिटे एक्ट्स से बोर हो चुकी जनता को मिला 'कंटेंट'

एक समय था जब कपिल शर्मा के शो के क्लिप्स वायरल होते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से दर्शकों को वही पुरानी बॉडी शेमिंग, शादीशुदा जिंदगी के पुराने चुटकुले और दोहराए जा रहे एक्ट्स से निराशा हो रही थी। वहीं, 'शेखर टूनाइट' के सिर्फ कुछ ही दिनों के एपिसोड्स ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली कॉमेडी क्या होती है। नेताओं पर तीखे व्यंग्य, सत्ता और सिस्टम की कमियों को बेबाकी से उजागर करना ही इस शो की असली यूएसपी बन चुका है।
 

3. बजट और चमक-धमक नहीं, केवल टैलेंट की जीत!

कपिल शर्मा का शो भव्य सेट्स, करोड़ों की स्टार कास्ट और बड़े-बड़े ओटीटी बजट्स के दम पर चलता है। इसके विपरीत, शेखर सुमन ने डिजिटल फर्स्ट (यूट्यूब) फॉर्मेट में आकर साबित कर दिया कि अगर आपका कंटेंट दमदार है, तो आपको करोड़ों के तामझाम की जरूरत नहीं है। राजनीति के दिग्गज नितिन गडकरी से लेकर मनोज बाजपेयी जैसे संजीदा एक्टर्स के साथ शेखर सुमन की बातचीत ने दर्शकों को बांध कर रख दिया है।
 

4. कॉमेडी के दिन गए, सटायर के दिन लौटे?

आज का दर्शक अब केवल लाफ्टर ट्रैक की आवाज सुनकर जबरदस्ती हंसने से ऊब चुका है। दर्शक अब 'स्मार्ट कॉमेडी' चाहता है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि शेखर सुमन का शो एक ताजी हवा के झोंके की तरह है, जिसने कपिल शर्मा के शो के 'मोनोटोनी' (एकरसता) को तोड़ा है। कपिल शर्मा का शो जो कभी हर घर की पसंद था, आज अपने गिरते हुए स्तर के कारण आलोचनाओं के घेरे में है।
 

क्या बंद हो जाएगा कपिल शर्मा का साम्राज्य?

कपिल शर्मा को कॉमेडी का किंग कहा जाता है और उनका अपना एक अलग फैन बेस है, जिसे हिलाना आसान नहीं है। लेकिन शेखर सुमन के 'शेखर टूनाइट' ने यह साफ कर दिया है कि दर्शकों के सामने अब एक ऐसा विकल्प मौजूद है जो कहीं ज्यादा परिपक्व, धारदार और मनोरंजक है।
 
अगर कपिल शर्मा ने अपने शो के कंटेंट को अपग्रेड नहीं किया, तो 40 साल के तजुर्बे वाले कलाकार शेखर सुमन का यह 'शेखर टूनाइट' कपिल शर्मा के पूरे साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।
 
आपका क्या सोचना है? क्या वाकई शेखर सुमन के 'शेखर टूनाइट' ने कपिल शर्मा के शो को आइना दिखा दिया है?

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