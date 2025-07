बॉलीवुड के आइकॉनिक स्टार जैकी श्रॉफ, जिन्हें फैंस प्यार से जग्गू दादा कहते हैं, ने हाल ही में Filmfare के खास शो In The Ring with Filmfare में अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं को साझा किया जो पहले शायद ही कभी सामने आए हों। इस बातचीत में उन्होंने बचपन की स्मृतियों, भाई की मौत, फिल्मी करियर और रिश्तों की बारीकियों को बेहद भावुक अंदाज में बयान किया।