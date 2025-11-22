Biodata Maker

वेबदुनिया को मिलाप जावेरी ने बताया 'मस्ती 4' की शूटिंग का एक्सपीरियंस, हंसते-हंसते हो गए थे लोटपोट

रूना आशीष

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (14:30 IST)
फिल्म को लेकर उत्साहित भी हूं नर्वस भी हूं। बहुत सारे इमोशंस एक साथ मेरे दिमाग में आते हैं कि मस्ती 4 को लोग पसंद करें। यह बात भी उतनी ही सही है की यह पहली फिल्म नहीं है। मेरी इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में मैं लोगों के सामने ला चुका हूं। कुछ ही दिनों पहले मेरी फिल्म 'एक दिवाने की दीवानियत' लोगों के सामने आई थी। इसने भी अच्छी खासी कमाई की है।
 
यह कहना मिलाप जवेरी का जो मस्तीखोर के साथ एक बार फिर से लोगों के सामने आ रहे हैं और इस बार भी इच्छा तो यही है कि लोगों के दिल में घर कर जाएगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मिलाप ने वेबदुनिया से खास बातचीत ने बताया कि इस हमारे साथ एक ही बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, वह है 120 बहादुर। यह तो होता ही है कि आपके साथ कोई न कोई फिल्म रिलीज की जाए। 
 
इतनी सारी थिएटर हैं। इतने सारे सिनेमा के शो है। लोगों को जहां जैसे देखने की इच्छा होती है, उसमें जाने ही वाले हैं। जहां तक बात है एक साथ आने की तो मेरी जो पुरानी आखिरी फिल्म जो लोगों के सामने आई थी, वह थामा के साथ आई, 'एक दीवाने की दीवानीयत' है जो कि दीवाली पर ही रिलीज की गई थी। उसने भी सौ के आंकड़े को छू लिया था। 
 
120 बहादुर के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि यह फिल्म और मस्ती 4 दोनों बहुत अलग मूड की फिल्में है। लोगों को जो देखना है उनके लिए मनोरंजन तैयार बना कर रखा हुआ है और आशा यही है कि 120 बहादुर को भी उतना ही प्यार मिले जितना कि मस्ती 4 को मिलने वाला है।
  
मिलाप आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं। अब जेन-ज़ी आ गई है। वह आप की फिल्मों को किस तरीके से रिएक्शन देती है। 
जनरेशन अल्फा हो या जेन ज़ी हो या कोई भी पीढ़ी आ जाए। सभी पीढ़ी में थोड़ी बदमाशी, चुहलबाजी और नॉन वेज बातें होती हैं। और जहां तक बात है मस्ती 4 की तो इसके जो टारगेट ऑडियंस है उसने तो ट्रेलर को बहुत ज्यादा सराहा है और बहुत पसंद भी किया है। 
 
मुझे ऐसे रिएक्शन मिलते हैं। अब जेन-जी क्या बात कर रहे हैं ये में भी बैंचिंग होता है, सिचुएशनशिप होती है। वैसे ही मैंने अपनी फिल्म में लव वीजा नाम से एक नई सोच रखी है जिसमें की पत्नियां 1 हफ्ते के लिए लव वीजा देती है ताकि पति बाहर जाकर थोड़ी मस्ती करके आ सके। मुझे लगता है कि जेन-जी इस को एंजॉय करेगी। 
 
कभी सोचा आपने की मस्ती में आफताब, विवेक और रितेश के अलावा किसी और कलाकार को ले लेते हैं।
ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मस्ती 4 यानी कि विवेक, आफताब और रितेश अब सोचे ना हेराफेरी की बात कहें तो यह बिना अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश रावल जी के नहीं बन सकती है। वहीं अगर हम हाउसफुल की बात करें तो यह अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के बिना नहीं बन सकती है। 
 
और अगर हम गोलमाल की बात करें तो यह अजय देवगन, अरशद, वारसी और तुषार कि बिना बनना मुमकिन नहीं है। मैं इतना कहता हूं आपको कि मस्ती 4 विवेक रितेश और आफताब के बिना बनेगी नहीं, मुमकिन ही नहीं हो ही नहीं सकता। एक बार यह हो सकता है कि वह मिलाप ज़वेरी को बदलते लेकिन मस्ती इस सीरीज में कभी भी इन तीनों को मैं बदलने की सोच भी नहीं सकता। 
 
यह एक कॉमेडी फिल्म है तो इस दौरान कोई मस्ती भरी बात याद हो तो बताएं। 
बहुत सारी है। जब इतने सालों बाद यह तीनों पहली बार कैमरा के सामने थे। रितेश और आफताब ने जैसे रोल शुरू किया लगा ही नहीं कि एक अच्छे खासे गैप के बाद मस्ती की नई शूटिंग हो रही है। लगा ही नहीं कि विशाल सिंह की दोस्ती ऐसे ही चल रही है और कहीं कोई कमी आई हो। बुरी हालत तो मेरी हो जाती थी क्योंकि जैसे ये कैमरा में यह शॉट देना शुरू करते थे। मैं मॉनिटर पर देख देख कर हंसते रहता था। 
 
कई बार तो यह भी हुआ कि मेरी हंसी की वजह से सिंक साउंड करना पड़ा। क्योंकि मैं इतनी जोरों से हंस रहा था कि एक्टरों को परेशानी हो रहे थे बेचारे। वरना सोचिए ना एक निर्देशक एक्टर को साइलेंस बोलता रहता है। यहां पर आकर निर्देशक को साइलेंस बोल रहे थे। लेकिन क्या करूं। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। 
 
मिलाप आपकी लेखनी से सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही नहीं निकली बल्कि सीरियस भी निकली है। कैसे आप क्या सामंजस्य बैठाते हैं। 
मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी जॉनर की अलग अलग तरीके की फिल्में लिखता हूं। हर तरीके के इमोशन को लिखता रहूं। हम लोगों की आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप कभी हंसते हैं, कभी सीरियस होते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं। अब सत्यमेव जैसी फिल्म जब मैं लिखता हूं तो उसमें एक्शन थ्रिलर है। वहीं मस्ती 4 की मैं बात करता हूं तो इसमें कॉमेडी है एक दीवाने की दीवानीयत पैशनेट लव स्टोरी दिखाई देती है। 
 
वहीं पर मरजावा जैसी मासी लव स्टोरी भी मैं लिखता हूं। यानी कुल जमा यह कहूं कि कोशिश तो यह है कि जो जो मुझसे मुमकिन हो बन पड़े मैं उन उन इमोशंस को लेकर लिखता रहूं। अब आने वाले दिनों में भी मेरी एक फिल्म आ रही है। अब मेरी एक और फिल्म आ रही है। तेरा यार हूं मैं जो अवनींद्र कुमार इंद्र कुमार जी के बेटे आकांक्षा शर्मा और परेश जी के साथ में है। एक पारिवारिक कॉमेडी है। एकदम फैमिली रोमकॉम है। 
 
मुझे लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा है। एक दीवाने की दीवानीयत की ही बात आपको याद करके बता रहा हूं यह फिल्म बहुत अंडरडॉग तरीके की फिल्म थी। लोगों को मालूम नहीं था कि यह फिल्म आ रही है। लेकिन जब यह आई तो इसने इतनी कमाई की किए अभी के समय में टॉप 3 कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखें कि कैसे इस के क्लाइमेक्स पर लोग आंसू बहा रहे हैं रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मुझे सब देखकर बहुत संतुष्टि मिलती है कि मेरी लेखनी की कद्र हो रही है।

