आमिर खान 5 जुलाई को तीसरी बार करेंगे शादी, गौरी स्प्रैट बनेंगी दुल्हन!

बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान अब अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि आमिर 5 जुलाई को अपनी प्रेमिका गौरी स्प्रैट से निजी समारोह में शादी करेंगे। यह शादी बेहद गुपचुप और सीमित मेहमानों के बीच होगी। आमिर ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने गॉरी को पेश किया था और तब से उनकी जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है।

गौरी स्प्रैट कौन हैं? गॉरी स्प्रैट मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वहीं बिताया। उनकी मां रीटा स्प्रैट बेंगलुरु में एक सैलून की मालकिन हैं। गॉरी ने ब्लू माउंटेन स्कूल से पढ़ाई की और 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ़ द आर्ट्स, लंदन से फैशन कोर्स, FDA स्टाइलिंग और फोटोग्राफी पूरा किया। वर्तमान में वह मुंबई में बीब्लंट सैलून चला रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, गॉरी की एक सात साल की बच्ची भी है।

आमिर के पिछले रिश्ते आमिर खान ने 1986 में अपनी बचपन की प्रेमिका रीना दत्ता से शादी की थी। उनकी एक बेटी इरा और एक बेटा जुनैद हैं। 16 साल बाद, यानी 2002 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद, आमिर ने 2005 में किरण राव से शादी की। दोनों की मुलाकात फिल्म लगान के सेट पर हुई थी। 2021 में उनका तलाक हो गया, लेकिन वे अपने बेटे आज़ाद को मिलकर पाल रहे हैं।

आमिर और गौरी का प्यार आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा कि गॉरी उनके जीवन में आने के बाद उन्हें सच्ची खुशी मिली है। उन्होंने कहा, “मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि गॉरी मेरी जिंदगी में आईं। हमारे बीच का रिश्ता बेहद खास है। मुझे लगता है अब मैं जाकर मुकम्मल हुआ हूं।” आमिर और गॉरी ने पिछले साल कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ में भाग लिया, जिसमें चीन के मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल भी शामिल है