अविका गोर से लेकर सामंथा रुथ प्रभु तक, साल 2025 में शादी के बंधन में बंधीं ये हसीनाएं

Year Ender 2025

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (16:23 IST)
साल 2025 अब खत्म होने की तरफ बढ़ चला है। 2025 कई सेलेब्स के लिए खुशियां लेकर आया है। मनोरंजन जगत के कई कलाकारों ने अपने जीवन का नया अध्याय इस साल शुरू किया है। देखिए साल 2025 में शादी के बंधन में बंधने वाले सेलेब्स की लिस्ट...
 
अरमान मलिक-आशना श्रॉफ
मशहूर प्लेबैक सिंगर अरमान मलिक ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ संग 2 जनवरी 2025 को शादी रचाई। 
 
दर्शन रावल-धरल सुरेलिया
एक और मशहूर सिंगर दर्शन रावल भी अपनी बेस्ट फ्रेंड धरल सुरेलिया संग 18 जनवरी 2025 को शादी के बंधन में बंधे। 
 
रफ्तार-मनराज जवंदा
बॉलीवुड के फेमस रैपर रफ्तार ने एक्ट्रेस मनराज जवंदा संग 31 जनवरी 2025 को शादी रचाई। रफ्तार की यह दूसरी शादी है। 
 
आदर जैन-अलेखा आडवाणी
एक्टर आदर जैन ने 12 फरवरी 2025 को अपनी गर्लफ्रेंड अलेखा आडवाणी संग शादी रचाई। दोनों ने क्रिश्चियन और हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। 
 
प्रतीक बब्बर-प्रिया बनर्जी 
एक्टर प्रतीक बब्बर ने 14 फरवरी 2025 को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी संग शादी रचाई। प्रतीक की यह दूसरी शादी है।
 
हिना खान-रॉकी जायसवाल
फेमस टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने कैंसर से जंग लड़ते हुए अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग 4 जून 2025 को शादी रचाई। 
 
अखिल अक्किनेनी-जैनब रवदजी
साउथ स्टार नागार्जुन के छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी 6 जून 2025 को जैनब रवदजी संग शादी के बंधन में बंधे। 
 
अविका गोर-मिलिंद चंदवानी
'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस अविका गौर ने नेशनल टीवी पर अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग 30 सितंबर 2025 को शादी रचाई। 
 
आश्लेषा सावंत-संदीप बसवाना
एक्ट्रेस आश्लेषा सावंत ने 23 साल तक संदीप बसवाना को डेट करने के बाद आखिरकार 16 नवंबर 2025 को शादी रचा ली। 
 
सारा खान-कृष पाठक
एक्ट्रेस सारा खान ने लंब समय तक एक्टर कृष पाठक को डेट करने के बाद आखिरकार 5 दिसंबर 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई। सारा की यह दूसरी शादी है। 
 
सामंथा रुथ प्रभु-राज निदिमोरू
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में राज निदिमोरू संग शादी रचाई। दोनों की यह दूसरी शादी है। 
 

