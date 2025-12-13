Festival Posters

धर्मेंद्र से लेकर मनोज कुमार तक, साल 2025 में इन सेलेब्स ने दुनिया को कहा अलविदा

, शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (15:01 IST)
साल 2025 मनोरंजन जगत के लिए बेहद खास रहा है। इस साल कई ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई, कई एक्टर्स की शादी हुई तो कुछ माता-पिता भी बने। लेकिन इसके अलावा साल 2025 इंडस्ट्री के लिए दुखद खबरें भी लेकर आया। साल 2025 में कई दिग्गज सेलेब्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 
 
मनोज कुमार
बॉलीवुड में 'भारत कुमार' के नाम से मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। मनोज कुमार को उनेक देशभक्ति से भरे किरदारों के लिए याद‍ किया जाता है। 
 
मुकुल देव
बॉलीवुड एक्टर मुकुल देव का 23 मई 2025 को 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
 
शेफाली जरीवाला 
'कांटा लगा गर्ल' के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का महज 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से 28 जून 2025 को निधन हो गया।
 
जुबीन गर्ग
बॉलीवुड और असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को निधन हो गया।
 
वरिंदर सिंह घुम्मन
सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में नजर आए एक्टर-बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मन का 9 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। 
 
पंकज धीर
टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर लोकप्रिय होने वाले एक्टर पंकज धीर का 68 साल की उम्र में 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। 
 
गोवर्धन असरानी 
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 
 
सतीश शाह 
टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार अदाकारी के लिए मशहूर सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। 
 
सुलक्षणा पंडित
दिग्गज अदाकारा और गायिका सुलक्षणा पंडित का लंबी बीमारी के बाद 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया। 
 
जरीन कतरक
दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन कतरक का 7 नवंबर 2025 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। 
 
कामिनी कौशल 
बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज अदाकारा कामिनी कौशल का 98 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2025 को निधन हो गया। 
धर्मेंद्र
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर 2024 को निधन हो गया। 

