'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई, 8 दिन में किया इतना कलेक्शन

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (13:18 IST)
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' को दर्शकों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही हैं। फिल्म ने महज 7 दिनों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 
 
फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ की कमाई की। वहीं आठवें दिन भी 'धुरंधर' का कलेक्शन शानदार रहा है। फिल्म ने आठवें दिन लगभग 32 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इसी के साथ 'धुरंधर' का टोटल कलेक्शन 239.5 करोड़ हो गया है। 
 
webdunia
Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर' ने रितिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' को पीछे छोड़ दिया है। 'वॉर 2' ने आठवें दिन 5 करोड़ की कमाई की थी और पहले हफ्ते में उसका कलेक्शन 204.25 करोड़ था। 'धुरंधर' इस साल की तीसरी सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म भी बन गई है। 
 
फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह पाकिस्तान के ल्यारी स्थित आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करने वाले एक भारतीय जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर माधवन भी अहम भूमिकाओं में हैं। 
 

