आशिकी गर्ल का करियर भयानक एक्सीडेंट ने कर दिया बर्बाद, अनु अग्रवाल का Then and Now लुक देख चौंक जाएंगे

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (17:45 IST)
साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म 'आशिकी' से अनु अग्रवाल रातों-रात स्टार बनकर सामने आई थीं। पहली ही फिल्म के बाद अनु अग्रवाल की फैंस के बीच ऐसा क्रेज हो गया कि सैकड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घर के बाहर खड़े रहते थे। 
 
webdunia
हालांकि 1999 में हुए एक भयानक एक्सीडेंट ने अनु अग्रवाल की पुरी जिंदगी ही बदल दी। अपने लुक से लोगों को दीवाना बनाने वाली अनु का चेहरा इस हादसे के बाद पुरी तरह बदल गया। 

webdunia
अनु अग्रवाल का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि वे 29 दिनों तक कोमा में रहीं और उनकी याददाश्त भी चली गई थी। उन्हें रिकवर होने में 3 साल का वक्त लगा। इस दौरान उन्होंने काफी दर्द झेला। अनु की कई सर्जरी हुई और उनका चेहरा भी बदल गया। 
 
webdunia
अनु अग्रवाल भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती हों, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनका मेकओवर लोगों को हैरान करता है। पहले और अभी की तस्वीरों में अनु को पहचानना मुश्किल है। 
 
अनु एक योग थेरेपिस्ट, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी हैं। अनु झुग्गी-झोपड़ी में जाकर गरीब बच्चों को फ्री में योगा सिखाती हैं।
 

