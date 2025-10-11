Dharma Sangrah

होम्बले फिल्म्स की हैट ट्रिक, KGF 2 और सलार के बाद 'कांताराः चैप्टर 1' भी 500 करोड़ क्लब में शामिल

Kantara Chapter 1 Box Office Collection

शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
होम्बले फिल्म्स ने ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' की सफलता के साथ एक शानदार मुकाम हासिल किया है। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, और इसके साथ ही यह सफल फिल्म्स जैसे KGF: चैप्टर 2 और सलार के साथ शामिल हो गई है, जो दुनियाभर में ₹500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं।
 
2 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ हुई 'कांताराः चैप्टर 1' ने अपनी रिलीज के एक हफ्ते में लगभग 509.25 करोड़ रुपए की ग्लोबल कमाई की है। फिल्म को इसके बड़े पैमाने के मेकिंग और टेक्निकल स्कूल के लिए सराहा गया है, और यह दर्शकों के बीच सभी भाषाओं में पॉपुलर हुई है।
 
यह काम होम्बले फिल्म्स की बढ़ती ताकत को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दिखाता है, क्योंकि अब इसके तीन फिल्में 500 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी हैं। स्टूडियो की अच्छी कहानी और बढ़िया बनाने के तरीकों के लिए लगन भारतीय सिनेमा में सफलता के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है।
 
'कांताराः चैप्टर 1' चौथी सदी में सेट है और यह कांतारा की पवित्र और रहस्यमय धरती की कहानी दिखाती है। फिल्म में इसकी पुरानी कहानियां, पुराने झगड़े और खास घटनाएं दिखाई गई हैं। यह लोककथाओं, विश्वास और संघर्ष की कहानी है, जो सीधे धरती से जुड़ी है। 
 
फिल्म में ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड जैसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने इस कहानी को जीता-जागता बना दिया है। कांताराः चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने लिखा, डायरेक्ट किया और उसमें लीड भूमिका निभाई निभाई है। 

