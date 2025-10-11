इंडियन आइडल 16 के जजेस ने की शाहरुख खान की तारीफ, श्रेया घोषाल बोलीं- वह जादू हैं...

भारत का सबसे प्रतिष्ठित सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एक नए सीज़न के साथ वापसी कर रहा है, जो दिल को छू लेने वाले थीम - यादों की प्लेलिस्ट के तहत पुरानी यादों और मधुर संगीत की एक लहर लेकर आ रहा है।

शो में जब श्रेया और विशाल से #YaadonKiPlaylist का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अभिनेता के बारे में पूछा गया, तो वह कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान थे।

विशाल ने कहा, शाहरुख खान जैसे गाने कोई नहीं गा सकता। जब विशाल और शेखर शाहरुख के साथ कोई फिल्म करते हैं, तो हमें पता होता है कि वह पर्दे पर धमाल मचा देंगे, इसलिए गाने उनकी मौजूदगी और अभिनय से मेल खाने चाहिए।

आज की प्रतिभाओं को बीते ज़माने के गानों के साथ मिलाने का वादा करते हुए, यह सीज़न भावनाओं, यादों और असाधारण प्रतिभा के सफ़र के साथ भारतीय संगीत की आवाज़ों का एक संगीतमय उत्सव होगा।