इलाज शुरू करवा दिया है..., एक बार फिर जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद

हमें फॉलो करें Sonu Sood came forward to help a family from Punjab

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (11:43 IST)
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपने नेक कामों के लिए पहचाने जाते हैं। वह अक्सर जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते रहते हैं। सोनू सूद को रियल लाइफ हीरो भी कहा जाता है। अपनी अटूट करुणा और संवेदनशीलता की एक और दिल छू लेने वाली मिसाल पेश करते हुए अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद एक बार फिर एक जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आगे आए। 
 
एक सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें एक मैसेज भेजा, जिसमें याद दिलाया गया कि सोनू सूद पंजाब की बाढ़ के समय इसी परिवार से मिले थे। संदेश में लिखा था, सोनू सूद भाई, आप इस परिवार से पंजाब बाढ़ के समय मिले थे। कृपा करके इन्हें मदद करें। करोड़ों लोगों की मदद की है आपने। 
 
अपने ‘एक्शन मैन’ वाली पहचान को साबित करते हुए सोनू सूद ने तुरंत इस अपील का जवाब दिया। बिना किसी देरी के उन्होंने भरोसा दिलाया कि मदद पहले से ही चल रही है, और जवाब दिया, 'इलाज शुरू करवा दिया है। सब दुआ करते रहें।' 
 
उनकी प्रतिक्रिया की सरलता और तत्परता ने एक बार फिर संकटग्रस्त लोगों के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण और सच्ची प्रतिबद्धता को उजागर किया। सोनू के लिए, परोपकार एक दिखावा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।
 
पिछले कुछ वर्षों में, सोनू सूद देश भर के अनगिनत लोगों के लिए आशा और मानवता के प्रतीक बन चुके हैं। चाहे चिकित्सा सहायता दिलवाना हो, आर्थिक मदद पहुँचानी हो या आपदाग्रस्त परिवारों को संभालना — उनकी संस्था सूद फाउंडेशन के माध्यम से किए गए निरंतर प्रयास आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। 

