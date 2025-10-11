इन एक्ट्रेसेस ने शानदार सीक्विन वाली साड़ियों में फ्लॉन्ट किया अपना कर्वी फिगर, देखिए तस्वीरें

Hanuman Chalisa

शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (11:32 IST)
फ़ैशन की दुनिया में अक्सर 'बेहद आकर्षक' और 'बेहद चमकदार' के बीच एक महीन रेखा होती है। लेकिन इन बॉलीवुड हसीनाओं ने साबित कर दिया है कि जब बात शिमरी साड़ियों की आती है, तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। सीक्विन, मेटैलिक फैब्रिक और ओवरऑल ब्लिंग अब रेड कार्पेट और स्पेशल मौकों पर एक पावर स्टेटमेंट बन चुके हैं। 
 
इन अभिनेत्रियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चमक-दमक को अपना रही हैं। सिर से पांव तक चमकती साड़ियों से लेकर कमरे को सचमुच रोशन कर देने वाली साड़ियों तक, इन अभिनेत्रियों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, जब आप छह गज की शुद्ध ग्लैमर में लिपटे हों, तो ज़्यादा चमक-दमक जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
 
कियारा आडवाणी
कियारा आडवाणी ने हल्के सेज ग्रीन रंग की सीक्विन साड़ी में सादगी भरी लक्ज़री को जीवंत कर दिया, जिसमें शालीनता और चमक का सही संतुलन था। साड़ी पर बारीक कढ़ाई और चमकदार सजावट रोशनी को खूबसूरती से परावर्तित कर रही थी। उनके सॉफ्ट वेव्स हेयरस्टाइल और स्टेटमेंट ज्वेलरी ने साड़ी को केंद्र में रखा। यह लुक साबित करता है कि सटल शिमर भी अगर नफ़ासत से किया जाए, तो बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
 
जॉर्जिया एंड्रियानी
जॉर्जिया एंड्रियानी ने हज़ारों सीक्विन से सजी एक गहरे भूरे रंग की मेटैलिक साड़ी में शिमर के कॉन्सेप्ट को एक नई बुलंदी पर पहुँचाया। जिसने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव पैदा किया। उनके मोनोक्रोमैटिक लुक, वॉल्यूम वाले बाल और ग्लैमरस मेकअप ने उन्हें चलते-फिरते डिस्को बॉल में बदल दिया। यह लुक मैक्सिमम ड्रामा, मैक्सिमम शाइन, और हर कदम पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिल्कुल भी सही चुनाव है।
 
जाह्नवी कपूर
जाह्नवी कपूर ने अपनी रेनबो ब्लिंग सीक्विन वाली साड़ी में साबित कर दिया कि रेनबो ब्लिंग न सिर्फ़ स्वीकार्य है, बल्कि बेहद आकर्षक शो-स्टॉपर भी हो सकता है। उनकी मल्टीकलर सीक्विन साड़ी में डार्क पर्पल से लेकर एमरल्ड ग्रीन तक का ओम्ब्रे इफ़ेक्ट था, जो हर ऐंगल से अलग चमक दे रहा था। अपनी आत्मविश्वास से भरी स्टाइलिंग और आधुनिक ड्रेपिंग से, जान्हवी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब बात चमक की आती है, तो ज़्यादा रंग और ज़्यादा चमक, ज़्यादा शानदार के बराबर होता है।
 
कृति सेनन
कृति सेनन ने आइवरी और सुनहरे रंग की सीक्विन वाली साड़ी में टाइमलेस ग्लैमर पेश किया, जिसमें पुरानी बॉलीवुड एलेगेंस का एहसास और आधुनिक अंदाज़ झलक रहा था। नाज़ुक शैम्पेन टोन वाले सीक्विन्स ने पूरे लुक को राजसी और रोमांटिक बना दिया। जबकि उनकी पारंपरिक ज्वेलरी और स्लिक हेयरस्टाइल ने उनके क्लासिक अंदाज़ को और निखार दिया। यह लुक साबित करता है कि अपनी छाप छोड़ने के लिए आपको चटख रंगों की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी, न्यूट्रल टोन में की गई नफ़ासत भरी चमक ही सबसे ज़ोर से बोलती है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TARA (@tarasutaria)

तारा सुतारिया
तारा सुतारिया ने सिल्वर होलोग्राफिक सीक्विन वाली साड़ी में शुद्ध आनंद और चमक बिखेरी, जो उनके हर कदम के साथ चमक रही थी। उनकी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास भरी मौजूदगी, साथ ही मेटैलिक फैब्रिक की चमक ने पूरे लुक को जीवंत बना दिया। मिनिमल एक्सेसरीज़ और मॉडर्न ड्रेपिंग ने साड़ी की पूरी चमक को उजागर करते हैं, जैसे तारा ने खुद कहा हो, “कभी-कभी सबसे अच्छा स्टाइल यही होता है कि चमक को खुद बोलने दो।”
 
ये पांच शानदार लुक साबित करते हैं कि जब बात शिमरी साड़ियों की आती है, तो फैशन के नियमों को दरकिनार किया जा सकता है। चाहे मोनोक्रोम मेटैलिक हो, रेनबो ग्लो या क्लासिक शैम्पेन शिमर — इन दीवाज़ ने साबित कर दिया है कि आत्मविश्वास ही सबसे खूबसूरत एक्सेसरी है।

