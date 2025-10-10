Dharma Sangrah

‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत है

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (18:27 IST)
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ‘सैयारा’ सबसे बड़ी कहानियों में से एक बन चुकी है। एक ऐसी फिल्म जिसमें दो नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया और जिसने विश्व भर में 580 करोड़ रुपये की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी और वाईआरएफ के सीईओ अक्षय विधानी द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे अधिक कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बन गई है। अहान और अनीत अब जेन जी पीढ़ी के ऐसे सितारे बन गए हैं जिनका इंतज़ार दर्शक कर रहे थे।
 
‘सैयारा’ का पॉप कल्चर पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि इंडस्ट्री और ट्रेड सर्कल ने इसे आधुनिक युग की ‘कहो ना प्यार है’ बताया है, वो फिल्म जिसने 25 साल पहले ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था। मोहित और अक्षय दोनों का मानना है कि ‘सैयारा’ की सफलता पूरी इंडस्ट्री की जीत है, जो लंबे समय से जेन जी से बैंकेबल सितारों की तलाश कर रही थी।
 
अक्षय विधानी कहते हैं, “‘सैयारा’ असल में इंडस्ट्री की जीत थी। लोगों ने इसे ऐसे ही देखा। हमें जितने कॉल और मैसेज आए, उससे हमें एहसास हुआ कि हर किसी को यह फिल्म अपनी सी लगी। यह सबसे खूबसूरत एहसास था। लोग सचमुच खुश थे कि अब दो नए कलाकार इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं।”
 
वे आगे कहते हैं,“हम सब चाहते हैं कि नई प्रतिभाएं लगातार आती रहें क्योंकि यही इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को बढ़ाती हैं। जितने ज्यादा एक्टर्स जुड़ेंगे, उतना ही अच्छा होगा। जब ‘सैयारा’ जैसी फिल्म हिट होती है और पूरी दुनिया के दर्शक दो नए कलाकारों को अपनाते हैं, तो पूरी इंडस्ट्री को लगता है कि यह उनकी जीत है और यही ‘सैयारा’ की असली खूबसूरती है।”
 
मोहित सूरी ने कहा, “मुझे याद है जब फिल्म रिलीज़ के दिन हमने स्क्रीनिंग रखी थी। अहान का परिवार और मेरा परिवार दोनों ने फिल्म देखी। जैसे ही ओपनिंग डे के बॉक्स ऑफिस नंबर आने शुरू हुए और दुनिया भर से प्यार मिलने लगा, मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ अलग है। मैंने इससे पहले विलेन के 16.5 करोड़ के लिए ज्यादा सेलिब्रेट किया था, लेकिन ‘सैयारा’ के 23 करोड़ के लिए नहीं क्योंकि इस बार जो प्यार मिला, वो बहुत विनम्र करने वाला था।”
वह आगे बताते हैं, “मुझे याद है, रिलीज़ के बाद पूरा हफ्ता, या शायद महीना भर, हर शाम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से कॉल्स आ रहे थे, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, यहां तक कि वे लोग भी जो मुझ पर यकीन नहीं करते थे। सबने कहा कि यह उनकी जीत भी है। मैंने अपने 20 साल के करियर में किसी फिल्म के लिए ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। हमनें इस फिल्म को पूरी ईमानदारी और सादगी से बनाया और प्रमोट किया और शायद यही वजह है कि यह दर्शकों के दिल तक पहुंच गई।”

