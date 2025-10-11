dipawali

कभी आमिर खान के बॉडीगार्ड थे रोनित रॉय, मिस्टर बजाज बनकर मिली लोकप्रियता

Advertiesment
हमें फॉलो करें Ronit Roy Birthday

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (10:52 IST)
टीवी से लेकर बॉलीवुड और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी एक अलग पहचान बना चुके रोनित रॉय 11 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोनित को 'कसौटी जिंदगी की' सीरियल में 'मिस्टर बजाज' का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता मिली थी।
 
रोनित रॉय न केवल एक अभिनेता है, बल्कि एक बिजनेसमैन थी है। वह ऐस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एजेंसी नाम की कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी बॉलीवुड सेलेब्स को सेवा प्रदान करती है। रोनित रॉय एक वक्त आमिर खान के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं। वह महानायक अमिताभ बच्चन के भी बॉडीगार्ड रह चुके हैं। 
 
webdunia
एक इंटरव्यू में रोनित ने कहा था कि जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की थी। उन्होंने बताया, मैं दो साल तक आमिर खान का बॉडीगार्ड रहा। इस दौरान मैंने उनसे सीखा कि अपने काम के प्रति मेहनत और लगन क्या होती है।
 
रोनित ने कहा था कि आमिर की मदद से उन्हें काम मिलने लगा। इसके बाद एकता कपूर ने उन्हें अपने दो बड़े शोज के लिए कास्ट किया।
 
webdunia
बता दें कि रोनित को सबसे ज्यादा शोहरत एकता कपूर के टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के किरदार मिहीर और 'कसौटी जिंदगी की' के मिस्टर बजाज के रूप में मिली थी। रोनित ने एक और किस्सा सुनाते हुए कहा था एक बार किसी ने उनके मैनेजर को कहा, हम रोनित को क्यों कास्ट करें? उनसे बेहतर तो जूनियर आर्टिस्ट है।
 
रोनित ने कहा था, उस समय मैं उनका मतलब समझ नहीं पाया। लेकिन उन्होंने ऐसा करके मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया था। रोनित ने बताया दो साल पहले उसी शख्स ने उन्हें एक फिल्म का ऑफर दिया था। जिसकी कहानी बहुत बुरी थी और इसीलिए उन्होंने उसे मना कर दिया। 
 

