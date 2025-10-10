Biodata Maker

बॉबी देओल ने इस सुपरस्टार को दिया अपने कमबैक श्रेय, बोले- उन्होंने मुझ पर भरोसा किया...

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (16:26 IST)
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'बरसात' से की थी। इसके बाद गुप्त, सोल्जर, अजनबी और हमराज जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि बॉबी देओल फिल्मी पर्दे से गायब ही हो गए। 
 
बॉबी देओल को काम मिलना बंद हो गया। वह सालों तक काम के लिए तरसते रहे। इसके बाद बॉबी देओल ने फिल्म 'रेस 3' से कम बैक किया। फिर वेब सीरीज 'आश्रम' में निगेटिव किरदार निभाकर भी उन्हें फैंस का दिल जीत लिया। और इसके बाद से ही बॉबी देओल के पास फिर से फिल्मों की लाइन लगी हुई है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IANS News (@iansnews.in)

हाल ही में बॉबी देओल ने अपने कमबैक का श्रेय सलमान खान को दिया है। सलमान खान उन सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं जो दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। उनके पास बहुत बड़ी और वफादार फैन फॉलोइंग है। वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है और जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं।
 
सलमान खान सालों से कई एक्टर्स को इंडस्ट्री में उनका पहला कदम रखने में मदद करते आ रहे हैं, और उनमें से एक बॉबी देओल भी हैं। दरअसल, सलमान ने बॉबी की फिल्म 'रेस 3 के' साथ कमबैक करने में काफी मदद की थी। इस फिल्म ने बॉबी के करियर में बहुत अहम भूमिका निभाई, और इसी वजह से वह सलमान को अपना आइडल मानते हैं।
 
एक इंटरव्यू के दौरान, जब बॉबी देओल से पूछा गया कि वह अपने परिवार के अलावा अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं बहुत से लोगों को श्रेय देता हूं जिन्होंने एक एक्टर के तौर पर मुझ पर भरोसा किया। खासकर मेरे दूसरे फेज में, जब चीज़ें सही दिशा में नहीं जा रही थीं। मुझे लगता है, सलमान खान सबसे पहले होंगे। 
 
बॉबी ने कहा, सलमान ने मुझे अपनी फ़िल्म में काम करने का मौका दिया और इसने मेरी बहुत मदद की। पूरी दुनिया चाहती है कि अगर आपको उनकी फ़िल्म में कोई रोल मिल जाए, तो पूरी दुनिया उसे देखेगी।
 
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म बैटल ऑफ़ गालवान में नजर आने वाले हैं। दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है।

