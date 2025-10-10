Hanuman Chalisa

नेशनल अवॉर्ड विनर सुदीप्तो सेन की फिल्म 'चरक' का पेरिस में होगा वर्ल्ड प्रीमियर

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (15:50 IST)
सुदीप्तो सेन इंडियन सिनेमा के सबसे जाने माने फिल्ममेकर्स में से एक हैं। वह ऐसी फिल्में बनाने के लिए जानें जाते हैं जो पूरे देश में लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना देती हैं। यही वजह है कि सुदीप्तो सेन की सोच और कहानी कहने का तरीका दर्शकों को गहराई से जोड़ता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। 
 
साल 2023 में उन्होंने द केरला स्टोरी के साथ उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक दी थी, बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के साथ ही फिल्म ने दो नेशनल अवॉर्ड्स भी जीते थे। 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में सुदीप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्टर (फीचर) के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जिससे पूरे देश को गर्व महसूस हुआ।
 
webdunia
अब अपने प्रोडक्शन बैनर सिपिंग टी सिनेमा (STC) के तहत, सुदीप्तो सेन अपनी अगली बड़ी फिल्म 'चरक' को दुनिया के सामने लाने जा रहे हैं। नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद, सुदीप्तो सेन अपनी फिल्म 'चरक' के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए पेरिस रवाना हो रहे हैं। यह हिंदी फ़ीचर फिल्म अक्टूबर 2025 में होने वाले प्रतिष्ठित गंगा सुर सीन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, जहाँ इसे मशहूर फिल्ममेकर्स और खास मेहमानों के सामने स्क्रीन किया जाएगा।
 
सुदीप्तो सेन के प्रोडक्शन हाउस सिपिंग टी सिनेमा (STC) के तहत बनी चरक इस बैनर की पहली फिल्म है, जो दिसंबर 2025 में भारत और विदेशों में रिलीज़ होने वाली है। लोककथाओं से प्रेरित यह हॉरर फिल्म विश्वास और अंधविश्वास के बीच के नाज़ुक रिश्ते को दिखाती है। यह कहानी दर्शकों को बांधे रखेगी और सुदीप्तो सेन की सोचने पर मजबूर करने वाली और गहराई से जुड़ी कहानी कहने की खास शैली को भी पेश करेगी।
 
चरक के अलावा, सुदीप्तो सेन अपने बैनर सिपिंग टी सिनेमा के ज़रिए बड़े विदेशी प्रोडक्शन हाउसेज़ के साथ मिलकर ग्लोबल फिल्म प्रोजेक्ट्स पर काम करने की तैयारी में हैं। नवंबर में, STC अपने 2026–2027 के लिए नए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट पेश करेगा, जिसमें फिल्मों और सीरीज़ का मिलाजुला सेट होगा। 

