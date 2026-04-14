अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' मूवी का बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? क्या प्रियदर्शन के साथ होगी धमाकेदार वापसी?

Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (13:20 IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (13:23 IST)
अक्षय कुमार की फिल्में हमेशा दर्शकों के बीच चर्चा का विषय रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं। हालांकि, अब अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला 16 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है और इस फिल्म में वह निर्देशक प्रियदर्शन के साथ फिर से काम कर रहे हैं, जो उनकी सफलता की कुंजी रहे हैं। तो क्या भूत बंगला अक्षय की हाल की असफलताओं को पीछे छोड़ने में सफल होगी? यह सवाल फिल्म के रिलीज़ से पहले दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है।
अक्षय कुमार की पिछली फिल्में: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप
हाल में अक्षय कुमार की जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर निराश किया है, उनमें स्काई फोर्स, हाउसफुल 5, जॉली एलएलबी 2, खेल खेल में, बड़े मियां छोटे मियां, सरफिरा जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को न तो समीक्षकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, न ही दर्शकों से। इसके चलते अक्षय की स्टार वैल्यू में कमी आई है, और उनकी फिल्मों को पहले जैसी सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि, इन असफलताओं के बावजूद अक्षय की एक खासियत है कि वह हर बार खुद को नए अवतार में पेश करने में सक्षम होते हैं।
प्रियदर्शन के साथ पुरानी जुगलबंदी: क्या होगी असरदार वापसी?
भूत बंगला में अक्षय कुमार अपने पुराने सहयोगी और सीनियर निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम कर रहे हैं। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी पहले भी हेरा फेरी, गरम मसाला, भागमभाग, भूलभुलैया जैसी हिट फिल्मों में नजर आ चुकी है। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता पाई थी। प्रियदर्शन की टैलेंट और अक्षय के कॉमिक टाइमिंग का मिलाजुला असर दर्शकों पर खासा प्रभाव डालता है और यही वजह है कि भूत बंगला से भी उम्मीदें जताई जा रही हैं।
क्या बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को मिलेगी शानदार ओपनिंग?
भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है। कारण यह है कि हाल ही में कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। धुरंधर 2 के बाद से लगभग एक महीना हो गया है और स्कूलों में छुट्टियों का समय चल रहा है, जिससे फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म देखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, भूत बंगला की रिलीज़ का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शकों को इस समय नई फिल्में देखने की तलाश है।
अक्षय कुमार की भूत बंगला इस समय के हालात में बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकती है और यह फिल्म प्रियदर्शन की निर्देशन शैली के कारण दर्शकों को आकर्षित कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिलेगी और यह अक्षय की पिछली फ्लॉप फिल्मों को भुला देने में मददगार साबित होगी।
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