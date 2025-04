अक्षय कुमार की फिल्म 'Kesari Chapter 2' को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। फिल्म के कलेक्शन बहुत कम है, लेकिन स्थितर हैं। अक्षय कुमार की इस देशभक्ति से भरी फिल्म को 'Buy One Get One Free' टिकट स्कीम के कारण थोड़ा फायदा मिला।