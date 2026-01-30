Festival Posters

प्रियदर्शन के जन्मदिन पर अक्षय कुमार ने बिखेरा कॉमेडी का जादू, शेयर किया मस्ती भरा वीडियो

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (17:00 IST)
प्रियदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित फिल्ममेकर्स में से एक हैं, जिनकी फिल्में रिलीज़ के कई साल बाद भी दर्शकों के दिलों में बसी रहती हैं। शानदार कहानी और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के लिए पहचाने जाने वाले प्रियदर्शन की आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर जबरदस्त चर्चा है। 
 
यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म पहले ही इस साल की बड़ी फिल्मों में गिनी जा रही है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए 14 साल बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी फिर से साथ आ रही है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे।
 
प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी को लंबे समय से भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक डायरेक्टर-एक्टर जोड़ियों में गिना जाता है। इन दोनों ने मिलकर फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, भागम भाग जैसी कई कल्ट फिल्मों के ज़रिए दर्शकों को यादगार एंटरटेनमेंट दिया है, जिन्हें आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। 
 
जहां फैंस एक बार फिर स्क्रीन पर उनकी जादूगरी देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह फिल्म प्रियदर्शन और अक्षय कुमार के बीच सालों से चले आ रहे मजबूत रिश्ते की भी झलक दिखाती है। आज प्रियदर्शन अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके को अक्षय कुमार ने और भी यादगार बना दिया। 
 
अक्षय ने एक मज़ेदार वीडियो शेयर कर प्रियदर्शन को जन्मदिन की बधाई दी, जिसमें उनके साथ भूल भुलैया की को-स्टार विद्या बालन भी नज़र आईं। पूरी तरह प्रियदर्शन स्टाइल कॉमेडी में रंगा यह वीडियो अक्षय से शुरू होता है, जो डायरेक्टर को उनके 69वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए इसे एक शानदार उम्र बताते हैं। 
 
इसके बाद विद्या बालन अपनी आइकॉनिक मंजुलिका अंदाज़ में एंट्री लेती हैं और प्रियदर्शन को शुभकामनाएं देने के साथ-साथ उनकी आने वाली फिल्म भूत बंगला के लिए भी बेस्ट विशेज़ देती हैं। कुल मिलाकर यह वीडियो हंसी से भरपूर है और दर्शकों को खूब गुदगुदाता है।

वीडियो शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, 'मैं जिन सबसे बेहतरीन इंसानों को जानता हूं, उनमें से एक को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रियान सर, आपका आने वाला साल ढेर सारी खुशियों से भरा हो। जन्मदिन की भूत-भूत बधाई।' 
 
भूत बंगला को एक कम्प्लीट एंटरटेनर बनाने वाली सबसे बड़ी वजह इसकी दमदार स्टारकास्ट है। फिल्म में इंडस्ट्री के कुछ सबसे पसंदीदा और सम्मानित कलाकार एक साथ नज़र आ रहे हैं, जिनमें अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता, असरानी और वामिका गब्बी शामिल हैं। इतने शानदार और विविध कलाकारों के साथ यह फिल्म हास्य, दमदार अभिनय और जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस का परफेक्ट बैलेंस देने का वादा करती है।
 
बालाजी मोशन पिक्चर्स, जो बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक डिवीज़न है, केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर फिल्म भूत बंगला पेश कर रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है। भूत बंगला 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

