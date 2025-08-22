सुपरहिट फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल को लेकर बड़ी अपडेट, फाइनल हुई दूसरे पार्ट की स्क्रिप्ट!

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'राउडी राठौर' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस एक्शन एंटरटेनर ‍फिल्म ने दर्शकों के दिल और बॉक्स ऑफिस दोनों पर राज किया।

कहानी हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, या अक्षय कुमार का डबल रोल विक्रम राठौड़ और शिवा, फिल्म में हर वो चीज़ थी जिसने इसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बना दिया। तब से अब तक दर्शकों ने ऐसा एंटरटेनर नहीं देखा। लेकिन अब, फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 'राउडी राठौर' के सीक्वल की स्क्रिप्ट आखिरकार फाइनल हो गई है।

एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री सोर्स ने बताया, राउडी राठौर के प्रोड्यूसर्स ने आखिरकार इसके सीक्वल की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी है। उन्हें इस स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा है और उनका मानना है कि यह आने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है।

बिल्कुल शानदार अपडेट है, क्योंकि फैंस को राउडी राठौर के सीक्वल में वापसी देखने को मिलेगी। यह जरूर एक बड़ा फिल्म बनने वाला है जो रिकॉर्ड्स बनाएगी। बताया जा रहा है कि 'राउडी राठौर 2' का निर्देशन प्रेम करेंगे।

बता दें कि 'राउडी राठौर' एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सोनाक्षी सिन्हा नजर आई थीं। फिल्म का निर्देशन प्रभु देवा ने कियाथा। 'राउडी राठौर' साल 2006 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म विक्रमारकुडु का रीमेक थी।