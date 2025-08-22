निशानची का गाना नींद भी तेरी हुआ रिलीज, ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो की अनोखी जोड़ी ने जीता दिल

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज इंडिया ने अपनी आने वाली थिएट्रिकल रिलीज 'निशानची' की फर्स्ट लुक के साथ माहौल गर्मा दिया है। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी के हाई-वोल्टेज मिक्स का वादा करती यह पहली झलक, जबरदस्त एक्शन और जोरदार हंसी से भरी एक दमदार कहानी की ओर इशारा करती है।

ऐसे में फैंस का उत्साह को और बढ़ाता है मेकर्स ने फिल्म का गाना 'नींद भी तेरी' रिलीज कर दिया है। इस गाने में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक और शानदार ऑन-स्क्रीन जोड़ी, ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो को पेश किया है।

अनकन्वेंशनल, रॉ, रस्टिक और पूरी तरह से ऑथेंटिक अंदाज़ में निशानची के गाने 'नींद भी तेरी' में ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो की जोड़ी चमकती है। यह गाना फिल्म के रोमांटिक रंग को सामने लाता है और वही अनोखी जोड़ी दिखाता है, जिसकी उम्मीद अनुराग कश्यप की फिल्मों से की जाती है।

इसे देखना थोड़ा हटके और ताज़गी भरा लगता है, ठीक वैसे ही जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। जिस तरह अनुराग कश्यप ने कई बार हमें ऐसी यूनिक ऑन-स्क्रीन जोड़ियां दी हैं, उसी तरह ऐश्वर्य और वेदिका भी यहां एक खास चमक लेकर आए हैं।

अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी, एक एक्शन से भरपूर मसाला फिल्म निशानची' देखने लायक लग रही है। इस फिल्म को खासकर इसकी लीड जोड़ी ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो की शानदार केमिस्ट्री के लिए देखने बनता है। यह फिल्म ऐश्वर्य ठाकरे की एक्टिंग की शुरुआत है, जो एक दमदार डबल रोल में दिखेंगे। उनके साथ फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी अहम किरदारों में हैं।

फिल्म 'निशानची' के प्रोड्यूसर अजय राय और रंजन सिंह हैं, जो जार पिक्चर्स और फ्लिप फिल्म्स के बैनर तले बनी है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है, जबकि इसकी कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।