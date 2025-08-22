Hanuman Chalisa

परिवार ने तोड़ा रिश्ता तो 12 साल तक राजेश खन्ना संग साथ रहीं अनीता आडवाणी, बताया कैसे हुई थी पहली मुलाकात

, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (12:25 IST)
बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। राजेश खन्ना ने साल 1973 में डिंपल कपाड़िया संग शादी रचाई थी। हालांकि दोनों साल 1982 में अलग हो गए। लेकिन राजेश और डिंपल ने कभी तलाक नहीं लिया। 
 
डिंपल कपाड़िया से अलग होने के बाद राजेश खन्ना का नाम अनीता आडवाणी से जुड़ गया। एक्टर के आखिरी सालों में अनीता उनके साथ रही थीं। अब अनीता आडवाणी ने खुलासा किया है कि उन्होंने राजेश खन्ना संग सीक्रेट वेडिंग की थी। दोनों करीब 12 साल तक साथ में रहे थे। 
 
हाल ही में अनीता आडवाणी ने एक पॉडकास्ट में राजेश खन्ना संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है। उन्होंने राजेश खन्ना के अंतिम वर्षों, उनके परिवार की अनुपस्थिति और संपत्ति की लड़ाई के बारे में भी खुलासे किए हैं।
 
'रील मीट रियल' को दिए इंटरव्यू के दौरान जब अनीता से पूछा गया कि इतना खूबसूरत परिवार होने के बावजूद, उनके परिवार ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, जिसमें दो बेटियां ट्विंकल और रिंकी, दामाद अक्षय कुमार और पत्नी डिंपल कपाड़िया थे?
 
इस पर अनीता ने कहा, उन्होंने (डिंपल) उन्हें 1982 में छोड़ दिया था और 30 सालों तक उनका उनसे कोई नाता नहीं रहा। तब तक वह सब कुछ खो चुके थे, सब उन्हें छोड़ चुके थे। वह बीच में फंस गए थे। उन्हें तलाक भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वह फंसे रहे। तलाक नहीं, तो कोई हल नहीं।
 
अनीता ने राजेश खन्ना संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, मैं टीनएजर थी जब उनसे मिली। हमारे बीच कम उम्र में ही रोमांस शुरू हो गया। उन्होंने मेरे दिल और दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ी कि फिर कोई और मुझे अच्छा नहीं लगा। वो सबसे अलग थे। मैं उनसे बेहतर इंसान नहीं मांग सकती थी। मैं एक कंजरवेटिव माहौल में पली थी और मुझे लगता था कि वही मेरे सब कुछ हैं।
 
प्रॉपर्टी विवाद पर अनीता ने कहा कि सालों राजेश खन्ना के साथ रहने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला है। बातचीत तो हुई, लेकिन आखिर में, जब वह होश में भी नहीं थे, सब कुछ इस तरह से हुआ कि सब कुछ पूरी तरह से बेकाबू हो गया- किसी की भी पहुंच से बाहर, यहां तक कि उनकी अपनी भी। फिर भी, परिवार को उनकी पूरी संपत्ति मिल गई। यह अपने आप में एक बड़ी कहानी है। तब से वह कानूनी लड़ाई में उलझी हुई हैं और मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है।
 
अनीता ने कहा, कोई भी मरने के बाद चीजों को अपने साथ नहीं लेकर जाता है। तो फिर ऐसी धोखेबाजी क्यों करनी? मौत के बाद कोई भी पैसा अपने पास नहीं रख सकता। फिर ऐसा लालच क्यों? हर रिश्ता इज्जत मांगता है। मेरे दिल में मुझे पता है हर किसीको वो मिलता है जिसका वो हकदार है। कर्मा खुद आपके सामने आता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप खुद को कितना भी होशियार समझते होंगे, आप कर्मों से नहीं बच पाओगे। 

