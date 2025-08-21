ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक युवक हिरासत में

Advertiesment
हमें फॉलो करें Film Udaipur Files

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (15:55 IST)
उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल के मर्डर केस पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' तमाम विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वहीं फिल्म की रिलीज के बाद भी प्रोड्यूसर अमित जानी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। बीते दिनों अमित जानी ने बताया था कि फोन पर उन्हें बम से उड़ाने या गोली मारने की धमकी दी गई है। 
 
हाल ही में एक व्यक्ति ने अमित जानी को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भरी टिप्पणी की थी। वहीं अब प्रोड्यूसर अमित जानी की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद शाहिद नामक युवक को हिरासत में लिया है। आरोप है कि शाहिद ने फेसबुक पर अनुचित टिप्पणी की थी। 
 
इतना ही नहीं अस्पताल में भर्ती अमित जानी को टिफिन बम भेजने की धमकी भी मिली। धमकी देने वाले का नाम शाहिद बताया जा रहा है, जबकि उसका समर्थन एक बांग्लादेशी शख्स हमाद ने किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
 
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अमित जानी ने दावा किया कि बांगलादेशी लोग स्थानीय रहवासियों को बरगला रहे हैं। कन्हैयालाल की ही तरह उनकी भी हत्याकरने के लिए उकसाया जा रहा है। 
 
खबरों के अनुसार पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि युवक ने एक फेसबुक पोस्ट के जवाब में यह आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसका मकसद सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी करना था या इसके पीछे कोई और वजह थी।
 
बता दें कि 'उदयपुर फाइल्स' टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर बेस्ड सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये घटना साल 2022 में हुई थी। कन्हैया ने कथित तौर पर पूर्व बीजेपी सदस्य नूपुर शर्मा के पैगम्बर मोहम्मद पर किए विवादित पोस्ट पर कमेंट कर उनका सपोर्ट किया था। इसके बाद उनकी दिनदहाड़े दो लोगों ने हत्या कर दी थी। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फ्लोरल ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने ढाया कहर, फ्लॉन्ट किया क्लीवेज

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels