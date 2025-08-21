निखिल द्विवेदी ने किया शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने का समर्थन, बोले- जूरी पर सवाल उठाना गलत

एक्टर से प्रोड्यूसर बने निखिल द्विवेदी आज भारतीय सिनेमा की सबसे असरदार शख्सियतों में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, जो न सिर्फ क्रिटिक्स के फेवरेट बने बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता साबित हुए।

दमदार कहानियों और टैलेंटेड एक्टर्स को पहचानने की उनकी पैनी नजर मशहूर है। इंडस्ट्री में उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि उनके बोले हुए शब्दों को अहमियत दी जाती है। हाल ही में जब सुपरस्टार शाहरुख़ खान को एटली की जवान (2023) में शानदार एक्टिंग के लिए 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला, तो इस सम्मान पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

कई लोगों ने शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर खुशी जताई, वहीं कुछ ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए। एक पोर्टल को दिए हालिया इंटरव्यू में निखिल द्विवेदी ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि हमेशा कुछ लोग शक या सवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसे क्रिटिसिज़्म को नजरअंदाज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जूरी का फैसला समझ और अनुभव के साथ आता है। उनके मुताबिक़, लोगों का इस तरह कहना सही नहीं है।

निखिल द्विवेदी ने साफ कहा कि जूरी कभी भी पक्षपाती नहीं होती। उन्होंने कहा, नेशनल अवॉर्ड्स की जूरी हमेशा ही सम्मानित और अनुभवी लोगों से बनी होती है। दिक़्क़त ये है कि कुछ लोग हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं। अगर हमें जूरी पर भरोसा नहीं है, तो फिर हमें उनके चुने हर अवॉर्ड को रिजेक्ट करना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम कहें कि 5 अवॉर्ड्स पर जूरी सही है और बाकी 5 पर गलत। ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। या तो जूरी के पूरे फैसले को मानिए या फिर पूरी तरह रिजेक्ट कर दीजिए।

निखिल ने आगे कहा, ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम कहें 'मुझे ये आर्टिस्ट पसंद है इसलिए जूरी ने सही चुना' या 'ये आर्टिस्ट जीतने लायक नहीं था'। अगर ऐसा करेंगे, तो हम खुद ही जूरी बन जाएंगे! ये सोच बिल्कुल गलत है। मुझे पूरा भरोसा है कि जूरी ने अपना फैसला पूरी समझदारी और सोच-समझकर लिया है। ये लोग सालों से सिनेमा की दुनिया में हैं। उन्होंने गहराई से सोचकर ही फैसला लिया होगा और हमें उसका सम्मान करना चाहिए।

प्रोफेशनल फ्रंट पर निखिल द्विवेदी की अगली बड़ी फिल्म ‘बंदर (मंकी इन अ केज)’ का पहला शो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगा। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा मुख्य रोल में दिखाई देंगे। इसके साथ ही निखिल अपने असरदार सिनेमा को आगे बढ़ाते हुए चर्चित फैंटेसी ड्रामा ‘नागिन’ भी बना रहे हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर मुख्य रोल करेंगी।