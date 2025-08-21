Festival Posters

करीना कपूर से पहले भूमिका चावला थी 'जब वी मेट' के लिए पहली पसंद, बॉबी देओल भी आने वाले थे नजर

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (11:29 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस 21 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1978 को दिल्ली में जन्मीं भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत एड फिल्मों और म्यूजिक वीडियो से की थी। इसके बाद वह 'हिप हिप हुर्रे' और 'स्टार बेस्ट सेलर्स फुर्सत में' जैसे टीवी शो में नजर आईं। 
 
भूमिका चावला ने तेलुगु इंडस्ट्री से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म साल 2000 में रिलीज 'युवकुडु' थी। कई साउथ फिल्मों में काम करने के बाद भूमिका ने साल 2003 में सलमान खान के साथ फिल्म 'तेरे नाम' से बॉलीवुड डेब्यू किया। 
 
भूमिका चावला ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वह आखिरी बार 2023 में सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में नजर आई थीं। बीते दिनों एक्ट्रेस ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों में रिप्लेस किया गया था।
 
भूमिका चावला ने बताया था कि उन्हें जब वी मेट और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी हिट फिल्मों के लीड रोल के लिए साइन किया गया था लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस करके करीना कपूर और ग्रेसी सिंह को मूवी को ले लिया गया। 
 
भूमिका ने कहा था, मुझे बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स मिले। मैं हमेशा फिल्मों को लेकर सेलेक्टिव रही हूं, मुझे पता है कि क्या काम करना है। मैंने इसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था। लेकिन अफसोस अचानक से फिल्म का प्रोडक्शन, हीरो, फिल्म का टाइटल और फिल्म की हीरोइन भी बदल दी गई।
 
भूमिका चावला ने बताया कि फिल्म जब वी मेट में पहले उन्हें बॉबी देओल के अपोजिट कास्ट किया गया था। लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा, एक ही बार मुझे बुरा लगा था, जब मैंने 'जब वी मेट' साइन की और नहीं हुई। 
 
उन्होंने कहा था, मैं और बॉबी देओल इस फिल्म के लिए पहली पसंद थे। तब इसका नाम ट्रेन रखा जाना था। इसके बाद मेरी और शाहिद कपूर की जोड़ी बनी। फिर फिल्म में आयशा टाकिया आईं और फिर लास्ट में इम्तियाज अली ने करीना कपूर को शाहिद कपूर के अपोजिट साइन किया।
 

