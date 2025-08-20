ganesh chaturthi

Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट लिस्ट आई सामने, जानिए इस बार कौन-कौन सेलेब्स आएंगे नजर!

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:50 IST)
सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त को होने जा रहा है। शो को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं 'बिग बॉस' में इस बार कौन-कौन सेलेब्स नजर आने वाला है इसकी भी चर्चा हो रही है। कई सेलेब्स के नाम पर मुहर भी लग चुकी है। 
 
वहीं अब 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट की एक लिस्ट सामने आई है। इंडिया टुडे ने प्रतियोगियों की एक लिस्ट जारी की है। इस बार 15 सेलेब्स 'बिग बॉस' हाउस में एंट्री करने वाले हैं। आइए देखने हैं कौन-कौन सेलेब्स सलमान खान के शो में दिखेंगे। 
 
  1. गौरव खन्ना - टीवी एक्टर
  2. अशनूर कौर - टीवी एक्ट्रेस 
  3. आवेज दरबार - कंटेंट क्रिएटर 
  4. नगमा मिराजकर - कंटेंट क्रिएटर 
  5. बशीर अली - टीवी एक्टर 
  6. अभिषेक बजाज - टीवी एक्टर 
  7. हुनर हाले - टीवी एक्टर 
  8. शफक नाज - टीवी एक्ट्रेस 
  9. पायल धरे - गेमिंग वीडियो क्रिएटर 
  10. जीशान कादरी - राइटर और एक्टर 
  11. मृदुल तिवारी - यूट्यूबर 
  12. शाहबाज बदेशा - शहनाज गिल के भाई  
  13. श्रीराम चंद्र - बिग बॉस तेलुगु 5 रनरअप 
  14. अरबाज पटेल - बिग बॉस मराठी फेम 
  15. निधि शाह - टीवी एक्ट्रेस 
इसके अलावा कंटेंट क्रिएयर किरक खाला, रैप जोड़ी सीधे मौत, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अतुल किशन, वाहबिज दोराबजी और वकील अली काशिफ खान को भी शो का ऑफर मिलने की खबर आ रही है। 
 
बता दें कि 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त को होगा। इस बार शो की थीम 'घरवालों की सरकार' होगी। 'बिग बॉस 19' में नॉमिनेशन और एलिमिनेशन में भी घरवाले अहम भूमिका निभाएंगे। शो हर रात 10.30 बजे कलर्स टीवी पर देखा जा सकेगा। वहीं शो की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी। 

