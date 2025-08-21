ganesh chaturthi

कानूनी पचड़े में फंसी जॉली एलएलबी 3, अक्षय कुमार-अरशद वारसी को न्यायपालिका का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा

गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (11:52 IST)
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में हैं। सुभाष कपूर के निर्देशन में बन रही यह फिल्म एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। फ्लिम के पहले पार्ट में जहां अरशद वारसी नजर आए थे, वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया था। 
 
अब 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों साथ नजर आने वाले हैं। बीते दिनों इस फिल्म का टीजर भी रिलीज हुआ है। लेकिन अब यह फिल्म विवादों में फंस गई है। पुणे सिविल कोर्ट ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को समन भेजा है। 
 
अधिवक्ता वाजेद खान (बिडकर) और गणेश म्हस्खे ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि टीजर में न्यायाधीशों और वकीलों का मजाक उड़ाया गया है और उनका अनादर किया गया। उनका कहना है कि फिल्म में वकीलों और जज को बहुत ही खराब और अनुचित ढंग से दिखाया और पेश किया गया है। एक्टर्स और फिल्ममेकर ने लीगल प्रोफेशल्स को खराब ह्यूमर के साथ पेश किया है। 
 
इस मामले में 12वें जूनियर डिविजन सिविल जज जे जी पवार ने एक्टर्स और फिल्म के प्रोड्यूसर्स को समन भेजा है। समन में उन्हें 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगाने की बात कही है। 
 
इंडिया टुडे संग बात करते हुए वकील वाजेद ने कहा, इस फिल्म में सभी वकील जजों को 'मामू' कहकर बुलाते हैं। यह न्यायपालिका का अपमान है। कोर्ट में वकील बहस करते देखे जा सकते हैं, जैसे परिवार में लड़ाई हो रही हो। माना कि ये सिर्फ एक फिक्शन है, लेकिन पूरी लीगल कम्यूनिटी के लिए अपमानजनक है। 
 
कोर्ट रूम ड्रामा पर आधारित फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' इस साल 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में अक्षय और अरशद वारसी के अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला, सुनील पांडे अहम किरदार में दिखेंगे। 

