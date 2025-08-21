Hanuman Chalisa

कंचना 4 से तमिल सिनेमा में कदम रखने जा रहीं नोरा फतेही, बोलीं- दोनों इंडस्ट्री का अनुभव करना और उनसे सीखना रोमांचक

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (12:22 IST)
ग्लोबल स्टार नोरा फतेही तमिल सिनेमा में धमाकेदार एंट्री करने जा रही हैं। वह लोकप्रिय हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'कंचना' के चौथे पार्ट में नजर आएंगी। इस फ्लिम में नोरा फतेही मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अपने नवीनतम गीत ओह मामा! टेटेमा की सफलता का आनंद ले रही नोरा अपने करियर के इस नए चरण को पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना रही हैं।
 
एक प्रमुख प्रकाशन से बातचीत में, जब नोरा से पूछा गया कि उन्होंने कंचना 4 क्यों चुनी, तो उन्होंने कहा, जब मुझे कंचना 4 ऑफर हुई, तभी मुझे लगा कि यह तमिल सिनेमा में कदम रखने के लिए एकदम सही प्रोजेक्ट है। यह फ्रेंचाइज़ी पहले से ही एक मजबूत पहचान रखती है, और इसकी स्क्रिप्ट इतनी अनोखी थी कि मैं इसका हिस्सा बनना चाहती थी। मडगांव एक्सप्रेस की सफलता के बाद, मैं एक और कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनने की सोच रही थी।
 
भाषा उनके लिए चुनौती रही है, लेकिन नोरा चुनौतियों से पीछे हटने वालों में नहीं हैं। उन्होंने कहा, बिलकुल, भाषा हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन मुझे चुनौतियां पसंद हैं। मुझे पहले हिंदी, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं में ढलना पड़ा, और अब तमिल। यह निश्चित रूप से अब तक का सबसे मुश्किल भाषा है, लेकिन मैं अपनी लाइनों को रिहर्स करने और उच्चारण पर काम करने में अतिरिक्त समय देती हूं।
 
नोरा को जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिली है, वह है सेट पर मिला प्रोत्साहन। उन्होंने कहा, सबसे अच्छी बात यह रही कि क्रू ने मुझसे कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं कॉमिक सीन में इतनी नैचुरल रहूंगी। इस तरह की प्रतिक्रिया मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और मुझे लगता है कि यह संस्कृति, भाषा का सम्मान करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में है," नोरा कहती हैं, जिन्होंने पहले बी हैप्पी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
 
मलयालम और तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम कर चुकीं नोरा अब तक के अपने अनुभवों को लेकर कहती हैं, हर फिल्म इंडस्ट्री का अपना एक अंदाज होता है। तमिल सिनेमा बहुत ज्यादा कहानी पर केंद्रित है, और यहां परफॉर्मेंस और मजबूत स्क्रिप्ट्स को बहुत अहमियत दी जाती है। वहीं बॉलीवुड की अपनी एक भव्य और अलग एनर्जी होती है। दोनों ही इंडस्ट्री सिनेमा को लेकर जुनूनी हैं, लेकिन काम करने का तरीका, दर्शकों की अपेक्षाएं और फिल्म निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। मेरे लिए इन दोनों इंडस्ट्री को समझना और उनसे सीखना एक रोमांचक अनुभव है।

