रणवीर सिंह की धुरंधर के सेट पर खाना खाकर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे अस्पताल, तबीय बिगड़ने की असली वजह आई सामने

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (12:56 IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही आदित्य धर की एक्शन फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों लद्दाख के लेह जिले में चल रही है। बीते दिनों इस फिल्म के सेट पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। 
 
बताया जा रहा है कि फिल्म के क्रू मेंबर्स को फूड पॉइ‍जनिंग हो गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 अगस्त को लेह के गुरुद्वारा पत्थर साहिब के पास एक सीक्वेंस शूट हो रहा था। लंच के वक्त 600 से ज्यादा लोगों को खाना सर्व किया गया था। खाना खाने के बाद से ही लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई।  
 
इस मामले में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सख्त जांच की मांग की। उन्होंने कहा, एसोसिएशन लेह में चल रही धुरंधर की शूटिंग में हुई शॉकिंग घटना से गहरी चिंता में है, जहां 150 वर्कर्स को फूड पॉइजनिंग हो गई। लीडिंग एक्टर रणवीर सिंह की मौजूदगी और हाई बजट होने के बावजूद ये बेहद दुखद है कि सेट पर स्वच्छ और सुरक्षित खाने जैसी बेसिक जरुरतों की अनदेखी की गई।
 
वहीं अब खबर आ रही है कि क्रू मेंबर्स के फूड पॉइजनिंग का कारण खाने की खराब क्वालिटी या खर्च में कटौती नहीं थी। लेह के स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह घटना लेह में चिकन में संक्रमण की एक व्यापक समस्या का हिस्सा थी। यह मामला फिल्म निर्माण द्वारा उपलब्ध कराए गए खाने या सुविधाओं से संबंधित नहीं था। 
 
खबरों के अनुसार फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने कहा, यह इस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। यहां किसी भी तरह की लागत घटाने का सवाल ही नहीं उठता। लेह का इलाका शूटिंग के लिए बेहद चुनौतीपूण है। यह 300 से अधिक लोगों की यूनिट है। 
 
उन्होंने कहा, यहां एक लोकल कंटैमिनेशन का मुद्दा सामने आया जिसकी वजह से यह हुआ। यह बेहद अफसोसजनक है कि ऐसी बेतुकी अफवाहें फैलाई जा रही है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और क्रू की सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सावधानियां बरती जा रही हैं और सप्लायरों द्वारा कड़ी जांच की जा रही है, हालांकि यूनिट ने काम फिर से शुरू कर दिया है।
 
बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' का निर्देशन आदित्य धर कर रहे हैं। फिल्म को ज्योति देशपांडे प्रोड्यूस कर रही हैं। 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन और अक्षय खन्ना अहम किरदारों में हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। 

