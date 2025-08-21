ganesh chaturthi

मेगास्टार चिरंजीवी का एडवांस बर्थडे गिफ्ट, विश्‍वम्भरा की पहली झलक इतने बजे होने जा रही रिलीज

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (14:28 IST)
जैसे-जैसे मेगास्टार चिरंजीवी का जन्मदिन करीब आ रहा है, फैंस में उत्साह चरम पर है, खासकर उनकी बहुप्रतीक्षित सोशल-फैंटेसी फिल्म 'विश्‍वम्भरा' को लेकर। वशिष्ठा द्वारा निर्देशित और यूवी क्रिएशन के विक्रम, वामसी और प्रमोद द्वारा भव्य पैमाने पर निर्मित यह फिल्म एक विजुअल एक्स्ट्रावैगेंजा होने का वादा करती है।
 
22 अगस्त को जन्मदिन सेलिब्रेट करने से चिरंजीवी ने एक खास वीडियो संदेश साझा करते हुए फिल्म से जुड़ी रोमांचक अपडेट्स दीं, जिसमें बर्थडे सरप्राइज और ऑफिशियल थिएट्रिकल रिलीज विंडो भी शामिल रही।
 
फैंस को संबोधित करते हुए चिरंजीवी ने कहा, कई लोग पूछ रहे हैं कि विश्‍वम्भरा में समय क्यों लग रहा है। यह देरी एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है। फिल्म का दूसरा हिस्सा बड़े पैमाने पर VFX और ग्राफिक्स पर आधारित है और टीम क्वालिटी से समझौता किए बिना बेहतरीन काम देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अतिरिक्त समय सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि हम आपको एक ऐसा अनुभव दें, जिसमें बारीकियों की भरमार हो और आलोचना की कोई गुंजाइश न बचे।
 
उन्होंने कहा, कहानी चंदामामा जैसी है—जादुई और मनमोहक, बच्चों के लिए और हर वयस्क के भीतर के बच्चे के लिए। मैं भी आप सभी की तरह बेसब्री से रिलीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तब तक के लिए एक तोहफा—UV Creations आज शाम 6:06 बजे मेरे बर्थडे से पहले विश्‍वम्भरा की एक स्पेशल झलक पेश करने जा रहा है। मुझे यकीन है यह आपको बेहद पसंद आएगी।
 
इसके साथ ही चिरंजीवी ने फिल्म की रिलीज़ टाइमलाइन का खुलासा भी किया, यह फिल्म हर इंसान के भीतर छिपे बच्चे के लिए बनाई गई है, और इससे बेहतर सीज़न कौन-सा हो सकता है, अगर नहीं समर? विश्‍वम्भरा समर 2026 में रिलीज़ होगी। यह मेरा वादा है। इसे देखिए, इसका आनंद लीजिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए।
 
हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई है, जिसका समापन चिरंजीवी और मौनी रॉय पर फिल्माए गए एक हाई-ऑक्टेन मास डांस नंबर से हुआ। जहाँ फिल्म का म्यूज़िक ऑस्कर विजेता एम.एम. कीरावाणी ने तैयार किया है, वहीं यह एनर्जेटिक डांस ट्रैक भीम्स सेसिरोलियो ने कंपोज़ किया है।
 
फिल्म में त्रिशा कृष्णन फीमेल लीड के रूप में नज़र आएंगी, जबकि आशिका रंगनाथ और कुणाल कपूर अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। छायांकन की जिम्मेदारी छायाकार छोटा के. नायडू ने संभाली है, और विश्‍वम्भरा की काल्पनिक दुनिया को आर्ट डायरेक्टर ए.एस. प्रकाश ने बारीकी से डिजाइन किया है।
 
विश्‍वम्भरा में मेगास्टार चिरंजीवी, त्रिशा कृष्णन, आशिका रंगनाथ और कुणाल कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि मौनी रॉय एक स्पेशल सॉन्ग में नज़र आएंगी। फिल्म की कहानी और निर्देशन वशिष्ठा ने किया है, जबकि निर्माण विक्रम, वामसी और प्रमोद (UV Creations) ने किया है। 

