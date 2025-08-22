14 साल बड़े कोरियोग्राफर संग लीक हुआ था डेजी शाह का इंटीमेट वीडियो, एक्ट्रेस ने कही यह बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर की थी। वह मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की असिस्टेंट थीं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है।

दरअसल, डेजी शाह और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य का एक इंटिमेट वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वजह से दोनों को काफी ट्रोल किया गया था। अब एक्ट्रेस ने उस इंटीमेट वीडियो को लेकर खुलकर बात की है।

हाउटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में डेजी शाह ने कहा, मैं और मास्टर जी (गणेश आचार्य) किसी गाने की रिहर्सल कर रहे हैं। वो किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और कहा कि लव मेकिंग है। मुझे नहीं पता ये क्यों किया। वह मस्ती बहुत करते थे। मतलब चलते-फिरते कमेंट्स ऐसे ही फेक देते थे। कई बार ऐसे भी किसी लड़की को वो पसंद नहीं आता था।

परिवार के खिलाफ जाकर फिल्मों में आई थीं डेजी शाह ने यह भी बताया कि उनका परिवार नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में आए, लेकिन वो अपने शौक के लिए परिवार के खिलाफ गई और फिल्मों में आईं।

बता दें कि डेजी शाह ने साल 2011 में कन्नड़ फिल्म 'भद्रा' से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने 'तेरे नाम', 'मस्ती', 'हमको दीवाना कर गए' जैसी कई फिल्मों में बतौर डांसर काम किया है। डेजी शाह ने साल 2014 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म 'जय हो' में लीड रोल किया था और चर्चा में आई थीं।