Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






14 साल बड़े कोरियोग्राफर संग लीक हुआ था डेजी शाह का इंटीमेट वीडियो, एक्ट्रेस ने कही यह बात

Advertiesment
हमें फॉलो करें Daisy Shah intimate video

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (11:49 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर की थी। वह मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की असिस्टेंट थीं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है। 
 
दरअसल, डेजी शाह और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य का एक इंटिमेट वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वजह से दोनों को काफी ट्रोल किया गया था। अब एक्ट्रेस ने उस इंटीमेट वीडियो को लेकर खुलकर बात की है। 
 
हाउटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में डेजी शाह ने कहा, मैं और मास्टर जी (गणेश आचार्य) किसी गाने की रिहर्सल कर रहे हैं। वो किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और कहा कि लव मेकिंग है। मुझे नहीं पता ये क्यों किया। वह मस्ती बहुत करते थे। मतलब चलते-फिरते कमेंट्स ऐसे ही फेक देते थे। कई बार ऐसे भी किसी लड़की को वो पसंद नहीं आता था।
 
परिवार के खिलाफ जाकर फिल्मों में आई थीं
डेजी शाह ने यह भी बताया कि उनका परिवार नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में आए, लेकिन वो अपने शौक के लिए परिवार के खिलाफ गई और फिल्मों में आईं।
 
बता दें कि डेजी शाह ने साल 2011 में कन्नड़ फिल्म 'भद्रा' से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने 'तेरे नाम', 'मस्ती', 'हमको दीवाना कर गए' जैसी कई फिल्मों में बतौर डांसर काम किया है। डेजी शाह ने साल 2014 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म 'जय हो' में लीड रोल किया था और चर्चा में आई थीं। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन, इस वजह से गई जान

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels