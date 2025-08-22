Dharma Sangrah

मेगास्टार चिरंजीवी के जन्मदिन पर विश्वम्भरा की पहली झलक आई सामने

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (12:44 IST)
मेगास्टार चिरंजीवी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी फिल्म 'विश्वम्भरा' का खास बर्थडे ग्लिम्प्स जारी किया गया है, जिसने भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी सोशियो-फैंटेसी फिल्मों में से एक की झलक दिखाई। इस फिल्म का निर्देशन वशिष्ठ ने किया है और इसे यूवी क्रिएशंस ने प्रोड्यूस किया है।
 
ग्लिम्प्स दर्शकों को विश्वम्भरा की रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। शुरुआत में एक बच्चे और एक बुजुर्ग व्यक्ति के बीच बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें वे बताते हैं कि किस प्रकार स्वार्थ ने अतीत में विनाश मचाया। इसी अव्यवस्था से एक लंबे समय से प्रतीक्षित रक्षक का आगमन होता है, जिसे चिरंजीवी एक प्रभावशाली और बड़े जीवन्त अंदाज में निभा रहे हैं।
 
अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स ने फिल्म को हिंदी में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ली है, जिससे फिल्म की पहुंच पूरे देश में सुनिश्चित होगी। निर्माता अभिषेक अग्रवाल, जो कार्तिकेय 2, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ने कहा, विश्वम्भरा के साथ हम तेलुगु सिनेमा की ताकत और भव्यता को पूरे भारत के दर्शकों तक ला रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स में हम मानते हैं कि कहानियां बड़ी और प्रभावशाली होनी चाहिए, और विश्वम्भरा भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक हाई-कॉन्सेप्ट फैंटेसी है, जो एक वैश्विक स्तर के लिए तैयार की गई है। 
 
उन्होंने कहा, सिनेमा की कोई सीमा नहीं होती, और इस महाकाव्य को हिंदी में रिलीज़ करने से यह पूरे देश और दुनिया के दर्शकों तक पहुंचेगा। मेगास्टार चिरंजीवी गरु, दूरदर्शी निर्देशक वशिष्ठ, महान संगीतकार एम.एम. कीरवाणी गरु और यूवी क्रिएशंस के मेरे प्रिय मित्रों के साथ इस सपने को हकीकत में बदलना सम्मान की बात है।
 
फिल्म में चिरंजीवी, त्रिशा कृष्णन, अशिका रंगनाथ और कुनाल कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि मौनी रॉय एक विशेष गाने में दिखाई देंगी। संगीत की जिम्मेदारी एम.एम. कीरवाणी के साथ भीम्स सेसिरोलियो ने संभाली है। सिनेमैटोग्राफी चोटा के. नायडू और प्रोडक्शन डिजाइन ए.एस. प्रकाश ने किया है।
 
यूवी क्रिएशंस के विक्रम, वामसी और प्रमोद द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित, और अब अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के जुड़ने से और भी भव्य बनी यह फिल्म, गर्मी 2026 में तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में बड़े पैमाने पर रिलीज़ होगी।

