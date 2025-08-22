Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शिवकार्तिकेयन की दिल मद्रासी का ऑडियो और ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

Advertiesment
हमें फॉलो करें movie Dil Madharaasi trailer

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (17:20 IST)
साउथ एक्टर शिवकार्तिकेयन जल्द ही मशहूर निर्देशक एआर मुरुगादॉस की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दिल मद्रासी' में नजर आने वाले हैं। इस खबर ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है, जहां अमरन के दमदार कलाकार और भारतीय सिनेमा के ब्लॉकबस्टर निर्माता पहली बार एक साथ दिखाई देंगे। 
 
श्री लक्ष्मी मूवीज के बैनर तले बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। अब, इस हाइप को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने सेट से शिवकार्तिकेयन और एआर मुरुगादॉस की एक मजेदार BTS झलक भी शेयर की है।
 
जहां मेकर्स ने फिल्म से जुड़े मजेदार अपडेट्स के साथ दर्शकों को जोड़े रखा है, अब वे इसके ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च के लिए तैयार हैं। दिल मद्रासी के ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 24 अगस्त को होने वाले इस ग्रैंड इवेंट में फिल्म की कास्ट, क्रू और फैंस की मौजूदगी में एक बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली है।
 
मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर जाकर ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च की तारीख 24 अगस्त का ऐलान किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा है, तैयार हो जाइए एक स्टार-स्टडेड शाम के लिए। #DilMadharaasi ऑडियो & ट्रेलर लॉन्च इवेंट 24 अगस्त को। 5 सितंबर को वर्ल्डवाइड ग्रैंड रिलीज। 
 
इसके अलावा, दिल मद्रासी में दर्शकों को एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव मिलने वाला है क्योंकि शिवकार्तिकेयन और डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस पहली बार साथ काम कर रहे हैं। इससे यह फिल्म बिना किसी शक एक बड़ी और इंतेज़ार करने लायक फिल्म बन जाती है।
 
फिल्म के टाइटल की छोटी सी झलक पहले ही दर्शकों में खुशी और उत्साह भर चुकी है और इस फिल्म में जो मजेदार और बड़ा अनुभव मिलने वाला है, उसकी उम्मीद बढ़ा दी है। शिवकार्तिकेयन को एक जबरदस्त एक्शन अवतार में देखा जाएगा, जिससे फैंस बहुत उत्साहित हैं। 
 
फिल्म की शूटिंग सुदीप एलेमोन संभाल रहे हैं, और म्यूजिक से अनिरुद्ध रविचंदर ने इसे और भी शानदार बनाया है। अनिरुद्ध ने अपने करियर की शुरुआत वाय दिस कोलावेरी दी से की थी और फिर बीस्ट, विक्रम, जेलर, जवान, लियो, इंडियन 2 जैसी हिट फिल्मों का म्यूजिक दिया।
 
‘दिल मद्रासी’, जिसे एआर मुरुगादॉस निर्देशित और श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने प्रोड्यूस किया है, में स्टार-कास्ट और दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इसमें रुक्मिणी वासंथ के साथ विद्युत जम्वाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत जैसे पावरफुल कलाकार शामिल हैं। ‘दिल मद्रासी’ 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सलमान खान ने शुरू की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग, लद्दाख की पहाड़ियों से पहली झलक आई सामने

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels