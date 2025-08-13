Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जम्मू पुलिस ने जब्त की अक्षय कुमार की कार, जानिए क्या है मामला

Advertiesment
हमें फॉलो करें Akshay Kumar car seized

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 13 अगस्त 2025 (15:29 IST)
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अक्षय हाल ही में जम्मू पहुंचे, जहां उनकी कार को पुलिसने जब्त कर लिया। ट्रैफिक अधिकारियों ने कानूनी सीमा का उल्लंघन करने के कारण अक्षय की कार जब्त की है। 
 
अक्षय कुमार पब्लिक इवेट में जिस कार में पहुंचे थे, उसके शीशे काले थे। जम्मू में कार्यक्रम के बाद अक्षय कुमार को एसयूवी से जम्मू हवाई अड्डे ले जाया गया था। यहां से उन्हें मुंबई जाना था। 
 
अक्षय को एयरपोर्ट से छोड़ने के बाद जब यह कार वापस लौट रही थी तब ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इस कार को डोगरा चौक पर रोक लिया और इसे जब्त कर लिया गया। 
 
जम्मू शहर के एसएसपी ट्रैफिक, फ़ारूक कैसर ने कहा, कानून सबके लिए समान है। हमारी रेग्यूलर नाकेबंदी के दौरान कार में निर्धारित सीमा से ज़्यादा काले शीशे लगे पाए गए। गाड़ी जब्त कर ली गई है और उचित कार्रवाई की जाएगी।
 
इस मामले में अभी तक अक्षय कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं खबर है कि अक्षय के मैनेजर ने कानूनी कार्रवाई के तहत कार छुड़ा ली है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 
 
अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही अपनी हिट फ्रेंचाइजी 'जॉली एलएलबी' के तीसरे पार्ट में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों मे रिलीज होगी। इसके अलावा वह भूत बंगला और हेरा-फेरी 3 में भी दिखेंगे। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वॉर 2 से जूनियर एनटीआर कर रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री, बोले- फैंस का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लाया

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels