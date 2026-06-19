माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे अक्षय कुमार, 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले लिया आशीर्वाद

Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (15:12 IST)
Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (15:14 IST)
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म की ग्रैंड रिलीज से पहले अक्षय कुमार आध्यात्मिक सफर पर नजर आए। अक्षय कुमार जम्मू-कश्मीर के कटरा पहुंचे, जहां से उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका।
विशेष हेलीकॉप्टर से पंछी हेलीपैड पर उतरने के बाद, अक्षय कुमार बैटरी कार के जरिए मुख्य मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्हें पवित्र चुनरी भेंट की। मुख्य गुफा में माता रानी के दर्शन और विशेष पूजा-अर्चना करने के बाद, अक्षय कुमार केबल कार के जरिए भैरों घाटी भी गए और बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर अपना मत्था टेका।
अक्षय कुमार को देख बेकाबू हुए फैंस
जैसे ही कटरा के स्थानीय इलाकों में अक्षय कुमार के आने की खबर फैली, प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि माता के दरबार में आए श्रद्धालु और पर्यटक अभिनेता की एक झलक पाने और उनके साथ सेल्फी खींचने के लिए बेहद उत्साहित थे।
हालांकि, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि आम तीर्थयात्रियों को दर्शन करने में कोई असुविधा न हो। अक्षय ने भी हाथ जोड़कर और मुस्कुराते हुए अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया।
अहमद खान के निर्देशन में बन रही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' काफी समय से चर्चा में है। साल 2023 में शुरू हुई इस फिल्म की शूटिंग को कई तकनीकी कारणों और शेड्यूल में बदलाव के चलते कई बार टालना पड़ा था। अब आखिरकार यह फिल्म 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसका विशालकाय कलाकार दल है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ-साथ सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी और जैकी श्रॉफ समेत करीब 34 दिग्गज कलाकार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।
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