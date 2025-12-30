धुरंधर 2 में दिखेंगे अक्षय खन्ना? मौत के बाद भी सीक्वल में एंट्री की तैयारी?

फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने भले ही सीमित स्क्रीन टाइम में एंट्री ली हो, लेकिन उनके किरदार ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। खास तौर पर फिल्म का उनका डांस सीक्वेंस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद से फैंस लगातार उनके किरदार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कई दर्शकों का मानना है कि अक्षय खन्ना ने फिल्म में सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है।

किरदार की मौत के बाद भी उठने लगे सीक्वल के सवाल धुरंधर की कहानी के मुताबिक अक्षय खन्ना के किरदार की पहले पार्ट में मौत हो जाती है। ऐसे में सामान्य तौर पर उनका धुरंधर 2 में नजर आना संभव नहीं लगता। हालांकि, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अब इंडस्ट्री के गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

क्या बदलेगी धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट? फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मेकर्स अक्षय खन्ना के किरदार की जबरदस्त लोकप्रियता को भुनाने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए स्क्रिप्ट में बदलाव की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे पार्ट में उनके किरदार की बैक स्टोरी को दिखाया जा सकता है, जिससे कहानी में नया एंगल जुड़ जाएगा और दर्शकों को भी एक सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा।





दूसरी तरफ क्या कहते हैं जानकार? हालांकि इस दावे से सभी सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धुरंधर 2 की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और मेकर्स अपनी मूल कहानी से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। ऐसे में अक्षय खन्ना की दूसरे पार्ट में मौजूदगी की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।

फैंस को किस बात का इंतजार? अब देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स फैंस की मांग और किरदार की लोकप्रियता को तरजीह देते हैं या फिर अपनी तय कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना की एंट्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जिसने फिल्म को रिलीज से पहले ही चर्चा में ला दिया है।