Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दुर्गा पूजा में आलिया भट्ट का खूबसूरत एथनिक लुक, ढाका की साड़ी और डीपनेक ब्लाउज में दिए पोज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Alia Bhatt Durga Puja Look

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (13:24 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक्टिंग के अलावा अपने दिलकश लुक से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं। आलिया हाल ही में मुंबई में मुखर्जी परिवार की तरफ से आयोजिक दुर्गा पूजा पंडाल में माता रानी के दर्शन करने पहुंचीं। 
 
webdunia
इस दौरान आलिया ने अपने एथनिक लुक से फैंस का दिल जीत लिया। आलिया ऑलिव ग्रीन कलर की ढाकाई जामधारी साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं। साड़ी को गोल्डन ट्रेडिशनल प्रिंट से सजाया गया है। 
 
webdunia
साड़ी के साथ आलिया ने व्हाइट कलर का फुल स्लीव्स डीपनेक ब्लाउज कैरी किया है। ब्लाउज को भी सीक्वेंस बार्डर से सजाया गया है। 
 
webdunia
आलिया भट्ट ने ग्लॉसी मेकअप, आफ ओपन कर्ली हेयर स्टाइल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और कानों में बड़े से इयररिंग्स पहनकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
webdunia
तस्वीरों में आलिया एक से बढ़कर एक दिलकश अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। आलिया का यह ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 
 
webdunia
वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वार' में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वह यशराज फिल्म की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' में दिखेंगी। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

3डी एनिमेशन 'महायोद्धा राम' का नया पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels