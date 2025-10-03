सपना चौधरी पर टूटा दुखों का पहाड़, हरियाणवी सिंगर की मां का हुआ निधन

फेमस हरियाणवी सिंगर-डांसर सपना चौधरी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सपना की मां नीलम चौधरी का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से पीलिया की बीमारी से जूझ रही थीं। उन्हें लीवर से जुड़ी गंभीर समस्या थी। डॉक्टर्स उनके लीवर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे थे।

नीलम चौधरी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थीं। इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और बीते मंगलवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। नीलम चौधरी का अंतिम संस्कार बुधवार को नजफगढ़ के श्मशान घाट पर किया गया। इस दौरान उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे।

मां की मौत से दुखी सपना चौधरी ने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फोटो ब्लैक कर दी है। बताया जा रहा है कि सपना अपनी मां के बहुत करीब थीं। उनकी मौत से उन्हें सदमा पहुंचा है।

सपना की मां को लंबे समय से लीवर से संबधित दिक्कतें थीं। डॉक्टर्स भविष्य में लीवर ट्रांसप्लांट की संभावना पर विचार कर रहे थे। लेकिन इससे पहले उनका संक्रमण बढ़ गया और हालत खराब हो गई।