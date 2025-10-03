Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सपना चौधरी पर टूटा दुखों का पहाड़, हरियाणवी सिंगर की मां का हुआ निधन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sapna Choudharys mother passes away

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (12:30 IST)
फेमस हरियाणवी सिंगर-डांसर सपना चौधरी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सपना की मां नीलम चौधरी का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से पीलिया की बीमारी से जूझ रही थीं। उन्हें लीवर से जुड़ी गंभीर समस्या थी। डॉक्टर्स उनके लीवर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे थे। 
 
नीलम चौधरी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थीं। इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और बीते मंगलवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। नीलम चौधरी का अंतिम संस्कार बुधवार को नजफगढ़ के श्मशान घाट पर किया गया। इस दौरान उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। 
 
मां की मौत से दुखी सपना चौधरी ने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फोटो ब्लैक कर दी है। बताया जा रहा है कि सपना अपनी मां के बहुत करीब थीं। उनकी मौत से उन्हें सदमा पहुंचा है।
 
सपना की मां को लंबे समय से लीवर से संबधित दिक्कतें थीं। डॉक्टर्स भविष्य में लीवर ट्रांसप्लांट की संभावना पर विचार कर रहे थे। लेकिन इससे पहले उनका संक्रमण बढ़ गया और हालत खराब हो गई। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के संगीन आरोपों पर भड़के कुमार सानू, भेजा लीगल नोटिस

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels