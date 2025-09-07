ganesh chaturthi

SIIMA 2025 : पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार

WD Entertainment Desk

, रविवार, 7 सितम्बर 2025 (16:24 IST)
दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स में 'पुष्पा 2: द रूल' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कलाकारों में से एक हैं। 
 
'पुष्पा' फ्रेंचाइजी में 'पुष्पा राज' का किरदार निभाकर उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नया इतिहास रचा है। उनका यह आइकॉनिक किरदार सिर्फ उनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से दर्शकों द्वारा इतना पसंद किए गया है।
 
बीते कुछ सालों में अल्लू अर्जुन को उनकी एक्टिंग के लिए क्रिटिक्स द्वारा सिर्फ सराहना ही नहीं बल्कि कई अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। ऐसे में अपनी उपलब्धि में एक और सफलता जोड़ते हुए अल्लू अर्जुन ने साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स में फिल्म पुष्पा 2: द रूल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड अपने नाम किया है।
 
अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा राज' के किरदार में अपने बेहतरीन अभिनय से सभी का दिल जीता है। फिल्म में उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया था वह तारीफ के काबिल है। रश्मिका मंदाना के साथ उनकी केमिस्ट्री और दमदार फाइट सीक्वेंस को बहुत खूब सराहना मिली है। 
 
ऐसे में, अब फैंस बेसब्री से इस फ्रेंचाइज़ी की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली तीसरी फिल्म में उन्हें 'पुष्पा राज' के रूप में वापसी करते हुए देखने का इंतज़ार कर रहे हैं।

