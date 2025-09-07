ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पंजाब पहुंचें सोनू सूद, बोले- पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Punjab flood

WD Entertainment Desk

, रविवार, 7 सितम्बर 2025 (11:51 IST)
पंजाब के कई गांव इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के खेतों से लेकर घरों तक में पानी भरा हुआ है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे मुश्‍किल वक्त में कई सेलेब्स लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं अब अपने नेक कामों से लोगों का दिल जीतने वाले सोनू सूद भी आगे आ गए हैं। 
 
सोनू सूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए अमृतसर पहुंचे हैं। सोनू सूद ने बताया कि वे सबसे पहले बागपुर जाएंगे, उसके बाद सुल्तानपुर लोधी, फिरोजपुर, फाजिल्का और अजनाला का दौरा करेंगे।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

उन्होंने बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में राहत कार्यों में योगदान देने और प्रभावित लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है। सोनू सूद ने कहा, मैं बागपुर, सुल्तानपुर लोधी, फिरोजपुर, फ़ाज़िल्का, अजनाला जा रहा हूं और वहां घूम-घूम कर हालात का पता लगाने की कोशिश करूंगा। 
 
सोनू ने कहा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि पंजाब में अभी भी बारिश हो रही है, कई घर तबाह हो गए हैं, लोगों की रोज़ी-रोटी बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, और स्थानीय प्रशासन से उनकी ज़रूरतों की सूची लूंगा। यह कोई हफ़्ते-दस दिन का काम नहीं है। पंजाब को फिर से पटरी पर लाने में कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ही।
 
उन्होंने कहा, कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन हमें और लोगों को साथ लाने की जरूरत है ताकि पंजाब को जल्द से जल्द पुनर्जनन किया जा सके। जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, उनके लिए हम मिलकर कुछ घर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और अभी जल्द वापस जाने की योजना नहीं है।
 
सोनू सूद का कहना है कि राहत सामग्री जैसे राशन और दवाइयां ज्यादातर लोगों तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन असली समस्या उनकी आजीविका है। लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम की जरूरत है। सोनू सूद की बहन मलविका सूद भी गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रही हैं।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जानिए क्यों राधिका आप्टे के पास नहीं है अपनी शादी की एक भी तस्वीर

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels