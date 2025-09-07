Bigg Boss 19 : करोड़पति सिंगर अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, बोले- यहां सोने के लिए आए हो?

'बिग बॉस 19' के घर में कंटेस्टेंट्स का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो के पहले वीकेंड का वार में सलमान खान ने कंटेस्टेंट को ज्यादा कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब दूसरे वीकेंड का वार में भाईजान कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं।
हाल ही में शो का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खना करोड़पति सिंगर अमाल मलिक को उनके बिहेवियर के लिए लताड़ लगा रहे हैं। सलमान उन्हें रियलिटी चेक देते हुए नजर आते हैं।
होस्ट ने सिंगर से कहा, “आज तक कोई भी कंटेस्टेंट नहीं आया है, जो दिन में इतना सोया है। आप यहां पर किस मकसद से आए थे। क्या अमाल यहां पर सोने के लिए आए हो।” इसके बाद अमाल ने कहा कि नहीं भाई। बिग बॉस को धमकी देने और हर वक्त सोने को लेकर सलमान ने अमाल की जमकर क क्लास लगाई।
सलमान अमाल की एक्टिंग करते हुए कहते हैं, बिग बॉस मिलो मुझसे, देख लूंगा आपको। वह आगे कहते हैं, आज तक कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं आया, जो दिन में इतना सोया है। आप यहां किस मकसद से आए थे? सोने के लिए आए हो? आप ये बताने के लिए आए हैं कि असली अमाल मलिक कौन हैं। आपने बता दिया?
सलमान कहते हैं, किस बात का आप इंतजार कर रहे हो, जो आपकी बाहर इमेज थी उससे बेकार हुई जा रही है। बहुत अपेक्षा बढ़ गई थी कि अमाल यहां पर धमाल मचाएगा। एक फ्रंट फुट वाला आदमी बस एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनकर रह गया है।