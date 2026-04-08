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पुष्पा से आला वैकुंठपुरमुलू तक, अल्लू अर्जुन के आइकॉनिक डायलॉग्स जिन्होंने मचाया तहलका

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Allu Arjun birthday
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:27 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:33 IST)
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भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक अल्लू अर्जुन ऐसा नाम हैं, जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में गूंजती है। अपनी शानदार स्क्रीन मौजूदगी, सहज करिश्मा और दमदार अभिनय के लिए मशहूर, उन्होंने वर्षों में जबरदस्त प्रशंसक वर्ग तैयार किया है। 
 
उनके अभिनय से लेकर उनके यादगार संवाद और शानदार नृत्य तक, हर चीज़ दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाती है। उनका प्रभाव फिल्मों से आगे बढ़कर शैली, अंदाज़ और लोकप्रिय संस्कृति तक फैल चुका है, जो उन्हें एक सच्चा जनप्रिय सितारा बनाता है।
 
अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन के मौके पर आइए, उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध संवादों को याद करें। ये संवाद उनकी बड़ी छवि और प्रभाव को दर्शाते हैं, जो ‘आर्या’ से लेकर ‘पुष्पा’ तक दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं।
 
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पुष्पा: द राइज
अल्लू अर्जुन का किरदार पुष्पा राज इस फिल्म के साथ वैश्विक सनसनी बन गया। उनका मशहूर संवाद “झुकेगा नहीं साला!”, उनके खास हाथ के इशारे के साथ, पूरी दुनिया में लोकप्रिय संस्कृति पर छा गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक, छोटे वीडियो से लेकर मज़ेदार नकल तक, यह पंक्ति बेखौफ रवैये का प्रतीक बन गई और पुष्पा राज तथा उनका यह संवाद एक अविस्मरणीय और व्यापक रूप से सराहा गया सिनेमाई क्षण बन गया
 
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पुष्पा 2: द रूल
अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म में अपने दमदार संवाद “पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं!” के साथ अपनी प्रभावशाली मौजूदगी को और ऊंचा कर दिया। इस पंक्ति ने उनके किरदार के उग्र और ताकतवर व्यक्तित्व को और मजबूत किया, यह दिखाते हुए कि उनका नाम नरमी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। यह संवाद जल्द ही फिल्म के सबसे प्रतिष्ठित और व्यापक रूप से सराहे गए पलों में से एक बन गया।
 
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सर्रैनोडु
“मल्ली मल्ली चेप्पाल्सिना अवसरम लेदु… ओक्कासारी चेप्ते अर्धम आइपोवाली।” (बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं… एक बार कहूं तो समझ जाना चाहिए) अल्लू अर्जुन का यह दमदार संवाद फिल्म से सामने आते ही तुरंत लोकप्रिय हो गया। इस पंक्ति ने उनके अंदाज़, रौब और तीव्रता को बेहतरीन ढंग से दिखाया, जिससे यह संवाद हमेशा के लिए यादगार बन गया और दर्शकों के बीच सीटी बजाने वाला मास पसंदीदा बन गया। 
 
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आला वैकुंठपुरमुलू
“ना पेरु बंटू… ना इंटी पेरु एंटो तेलुसा?” (मेरा नाम बंटू है… मेरा सरनेम जानते हो) अल्लू अर्जुन का यह चुलबुला संवाद उनके आकर्षक, मज़ेदार और प्यारे व्यक्तित्व को बखूबी दर्शाता है। उनकी सहज हास्य टाइमिंग और स्टाइल ने इस पंक्ति को फिल्म के सबसे प्रतिष्ठित और दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किए जाने वाले संवादों में शामिल कर दिया।
 
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आर्या
“नेनु प्रेमिस्थुन्नानु अनी चेप्पडम कादु… प्रेमिस्थुन्नानु अनी चुपिस्थानु।” (मैं सिर्फ यह नहीं कहूँगा कि मैं प्यार करता हूं… मैं उसे करके दिखाऊंगा) अल्लू अर्जुन का यह भावुक संवाद उनके गहरे लेकिन मासूम प्रेमी वाले रूप को खूबसूरती से पेश करता है। यह पंक्ति तुरंत प्रतिष्ठित बन गई और दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाते हुए प्रशंसकों की पसंदीदा बन गई, जिसे आज भी लोग बड़े प्यार से दोहराते हैं।

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WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:27 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:33 IST)

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