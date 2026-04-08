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रणवीर सिंह को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर दीपिका पादुकोण का स्टाइलिश जवाब, ट्रोलर्स की कर दी बोलती बंद!

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Deepika Padukone reply on trolling
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (10:34 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (10:36 IST)
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काफी समय से दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के लिए एक शांत और संतुलित तरीके से साथ देती आई हैं—ऐसा साथ जो हमेशा सोशल मीडिया पर नहीं दिखता, लेकिन अहम मौकों पर साफ नजर आता है। एक बार उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की सफलता पर पोस्ट किया था, और कई बार उनके चेहरे पर “प्राउड वाइफ” वाली मुस्कान भी दिखी है। 
 
चाहे पर्दे के पीछे रहकर उनका साथ देना हो, उनकी क्रिएटिव यात्रा में सपोर्ट करना हो, या इस कठिन इंडस्ट्री के उतार-चढ़ाव में उनके साथ खड़ा रहना हो—दीपिका पादुकोण का रोल इंटरनेट की सोच से कहीं ज्यादा गहरा है।
 
लेकिन आज के समय में, जहां हर चीज दिखावे पर टिकी है, वहां चुप रहना अक्सर गलत समझ लिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक रील में सवाल उठाया गया कि 'क्या उनकी चुप्पी कोई संदेश है या फिर लोग जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं?' दीपिका पादुकोण ने अपने ही अंदाज में इस पर कमेंट करके जवाब दिया—और वही सबका ध्यान खींच गया।
 
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जहां लोग उनके सपोर्ट में बोले, 'क्या आप भूल गए कि वो उनके साथ रहती हैं?', वहीं दीपिका पादुकोण ने इस लंबे समय से चल रही बहस को खत्म कर दिया।
 
उनका हालिया जवाब सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। “दूसरा वाला, मेरे दोस्त… P.S. मैंने यह आप सब से पहले ही देख लिया था। अब मजाक किस पर है?”—इस एक लाइन में दीपिका पादुकोण ने न सिर्फ सारी बातों को शांत किया, बल्कि पूरी कहानी का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा साथ दिखावे का मोहताज नहीं होता, और किसी के साथ होने का मतलब हमेशा सोशल मीडिया पर दिखाना जरूरी नहीं है।
 
इस बयान में एक गहरा आत्मविश्वास भी झलकता है—जो यह बताता है कि उन्हें रणवीर सिंह की जिंदगी और सफर में अपनी जगह का पूरा एहसास है। जहां दुनिया सिर्फ नतीजों पर प्रतिक्रिया देती है, वहीं दीपिका पादुकोण उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं।
 
यह पल आज के सेलिब्रिटी कल्चर की एक बड़ी सच्चाई भी दिखाता है—जो दिखता है और जो असल में होता है, उनके बीच का फर्क। इंटरनेट जल्दी फैसले ले लेता है, लेकिन रिश्ते—खासकर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जैसे—निजी तौर पर, लोगों की नजरों से दूर बनते हैं।

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WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (10:34 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (10:36 IST)

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